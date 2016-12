Mariaj de numai 18 zile pentru Sinead O\'Connor

Cântăreaţa Sinead O\'Connor s-a despărţit de cel de-al patrulea soţ al ei, Barry Herridge, după o căsnicie de doar 18 zile. Artista irlandeză s-a căsătorit cu Barry Herridge pe 8 decembrie, la Las Vegas, în cadrul unei ceremonii cu accente Rock \'n\' Roll. La 18 zile de la căsătoria lor, celebrată într-o limuzină Cadillac de culoare roz, la o capelă drive-thru din Las Vegas, cântăreaţa a postat pe site-ul ei un mesaj în care a dezvăluit faptul că a realizat, la doar câteva ore după ceremonie, faptul că acel mariaj nu va rezista. “Dragi prieteni, am motivele mele şi sunt sigură că veţi înţelege. Am dorit ca această chestiune să rămână privată, dar mi s-a spus astăzi că informaţia va fi dezvăluită în presă, în ciuda eforturilor mele. Am ales să fac eu însămi acest anunţ. La trei ore după nuntă, mariajul meu s-a încheiat, din cauza comportamentului adoptat de anumite persoane din viaţa soţului meu. Şi din cauza unei mici călătorii sălbatice pe care am făcut-o eu, căutând să fumez nişte iarbă în noaptea nunţii, întrucât eu nu beau alcool”, a declarat cântăreaţa irlandeză. “Soţul meu a fost extrem de rănit şi de afectat de această experienţă şi de atitudinea apropiaţilor săi, prezenţi la ceremonie. A devenit evident pentru mine faptul că pentru a rămâne lângă mine, el riscă să piardă prea mult şi ar avea prea multe de îndurat. O femeie doreşte să fie o reală bucurie pentru soţul ei. Dacă iubeşti pe cineva, trebuie să-i redai libertatea”, a adăugat Sinead O\'Connor.

Cântăreaţa a recunoscut, totodată, că a făcut o greşeală atunci când s-a grăbit să se căsătorească, întrucât relaţia ei cu Barry Herridge dura de doar câteva luni. Acesta este cel de-al patrulea mariaj pentru Sinead, care a divorţat în aprilie de vechiul ei prieten şi colaborator Steve Cooney, după o căsnicie care a durat doar opt luni. Sinead O\'Connor , care are patru copii din mai multe relaţii, a mai fost căsătorită cu producătorul muzical John Reynolds şi jurnalistul Nicholas Sommerlad.

Impetuozitatea, lipsa de tact, tunsoarea zero, atitudinea agresivă şi garderoba androgină sunt noţiunile cu care Sinead O\'Connor a pornit revolta împotriva culturii pop, care impusese, în anii \'80 - \'90, egalitatea între noţiunile de feminitate şi sexualitate. Sinead O\'Connor a devenit celebră pe plan internaţional în 1990, graţie piesei “Nothing Compares 2 U”, extrasă de pe albumul “I Do Not Want What I Haven\'t Got”.