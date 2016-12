Marian Drăgulescu pregătește trei sărituri deosebite pentru CE

Gimastul român Marian Drăgulescu, medaliat cu argint la CM din noiembrie anul trecut la sărituri, a declarat joi seară că lucrează intens pentru executarea a trei exerciţii la sărituri, aparatul său favorit, pe care speră să le poată prezenta la Campionatele Europene.

"Suntem motivaţi la lot, am început de două zile şi am o febră musculară de nu mai pot, dar asta e, tot timpul e greu la început. Pregătirea merge foarte bine. Este un an foarte greu, sunt multe competiţii. În şapte luni vom avea trei mari competiţii. Concursul pentru calificarea la Jocurile Olimpice în aprilie, în mai Campionatele Europene şi în august, Jocurile Olimpice, pe care le aşteaptă toată lumea. Acum lucrez la trei sărituri pe care nu le-am mai executat şi la europene aş vrea să le am pregătite", a declarat el.