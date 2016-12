Marian Iordache a renunţat la preşedinţia PNL Medgidia

Cad capete în PNL, după eşecul dezastruos de la alegerile europarlamentare. După preşedintele formaţiunii, Crin Antonescu, şi prim-vicepreşedintele Klaus Iohannis, care şi-au dat demisia deoarece partidul nu a atins pragul electoral, un alt liberal este dispus să plătească cu funcţia pentru eşecul de la alegeri. Nu este vorba de vreun lider de la centru, ci de preşedintele Organizaţiei Locale Medgidia, primarul Marian Iordache, care şi-a depus, joi, demisia. „La alegeri am luat doar 10,5%. Este mult sub aşteptările noastre. Demisia din funcţia de preşedinte al PNL Medgidia este un act de onoare, dar asta nu înseamnă că voi pleca în altă parte şi nici nu am vreun gând în sensul ăsta. Însă am considerat că aşa este corect, având în vedere rezultatul slab pe care Organizaţia PNL Medgidia l-a înregistrat la alegerile europarlamentare. Dacă vreţi, demisia este şi un semnal pe care îl trag”, a punctat Iordache. El a adăugat că, deocamdată, şi-a înaintat demisia, dar, potrivit statutului partidului, ea trebuie aprobată de Biroul Politic Judeţean. „Situaţia mea va fi analizată în această seară (vineri - n.r.), iar dacă demisia va rămâne bătută în cuie, funcţia de preşedinte o va prelua unul dintre cei cinci vicepreşedinţi ai Organizaţiei”, a conchis Marian Iordache.