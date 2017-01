Marian Munteanu: Obiectivele Alianței Noastre România, promovarea oamenilor de valoare

11:17:04 / 06 Octombrie 2016

MUNTEANU CAUTA SUPRAOAMENI

Marian Munteanu joaca rolul lui Diogene si umbla ziua in amiaza mare , cu felinarul ,sa caute , tineti-va bine , oameni de valoare , cinstiti , competenti , patrioti si autentici . Daca dl Munteanu vrea asemenea bijuterii umane , sa se duca sa-i ia din Parlament care este o adevarata scoica plina de margaritare . Pana acum nu a gasit ceea ce cauta decat in PNTCD despre care are amintiri minunate de pe vremea cand acest actual partidulet a guvernat Romania sub conducerea pietrologului Constantinescu , guvernare care a intarit realizarile PSDR (PSD) si I-a deschis acestuia noi drumuri de jaf si coruptie .