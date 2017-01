Marian Oprea a dezamăgit

Cotat cu şanse la o medalie în proba de triplusalt, Marin Oprea a dezamăgit în finală, clasîndu-se abia pe locul al cincilea. Atletul român, care a concurat uşor accidentat la genunchiul piciorului stîng, a avut o evoluţie sub aşteptări, confirmînd încă o dată că nu se concentrează în competiţiile importante. Excepţia rămîne medalia de argint cucerită în urmă cu patru ani la Jocurile Olimpice de la Atena. Oprea a debutat cu o săritură de 17,22 m, care l-a trimis pe poziţia a patra după prima seria, atletul român păstrîndu-şi locul şi după a doua serie, chiar dacă săritura sa a fost depăşită, pentru că nu şi-a potrivit paşii şi a călcat pragul. Acelaşi lucru s-a întîmplat şi la a treia încercare, dar chiar şi aşa, Oprea s-a clasat al cincilea şi a reuşit să intre în primii opt, continuînd evoluţia în finală. Nici în partea a doua a finalei, atletul român nu s-a descurcat mai bine, depăşind primele două încercări, însă, ca şi în calificări, Oprea şi-a îndreptat speranţele către ultima săritură. Din păcate, chiar dacă a prins un prag excelent, “Struţul” a avut o încercare dezamăgitoare, sărind doar 16,69 me. Proba a fost cîştigată de portughezul Nelson Evora, cu 17,67 m, urmat de Phillips Idowu, cu 17,62 m, şi de sportivul din Bahamas, Leevan Sands, cu 17,59 m.

Calificată într-o finală olimpică la 41 de ani, Felicia Ţilea-Moldovan nu a reuşit să facă o surpriză în proba de aruncare a suliţei. Veterana delegaţiei României de atletism a terminat pe ultimul loc, al 12-lea, după trei încercări nereuşind să se califice printre cele opt competitoare care mai au avut dreptul la încă trei aruncări. Cea mai bună aruncare a Feliciei Ţilea-Moldovan în finala de la Beijing a măsurat 53,04 m, ea mai reuşind să trimită suliţa la 52,80 m, în timp ce una dintre încercări a fost depăşită. În calificările probei, atleta româncă reuşise o încercare mult mai bună, care a măsurat 60,81 m. Titlul olimpic a fost cîştigat de Barbora Spotakova (Cehia), cu 71,42 m, nou record european, urmată de Maria Abukumova (Rusia), cu 70,78 m, şi Christina Obergfoll (Germania), cu 66,13 m.

Tot ieri, atleta Ana Maria Groza s-a clasat doar pe locul 24 cu timpul de 1h32min.,16sec. în cadrul finalei probei de 20 km marş, titlul olimpic fiind cucerit de rusoaica Olga Kaniskina, cu timpul de 1h26min.,31sec., performanţă care reprezintă un nou record olimpic al probei. “A fost greu, mai ales că am concurat pe o ploaie torenţială. Aş fi vrut să fie mai bine, dar oricum, timpul obţinut este bun, fiind cel mai bun rezultat obţinut de mine la Jocurile Olimpice. Fiecare ne dorim să obţinem un rezultat cît mai bun, dar ai nevoie să prinzi o zi favorabilă, să ai noroc, cîte puţin din fiecare, ca în orice sport. Sînt mulţumită că nu am primit nici un avertisment, acest lucru este foarte important pentru un mărşăluitor. Îmi doresc să ajung cu bine acasa. Urmează o bine meritată vacanţă pentru că am nevoie de linişte şi odihnă”, a declarat Groza. Medalia de argint a fost cîştigată de norvegianca Kjersti Tysse Platzer, cu 1h27min.,07sec., iar bronzul i-a revenit italiencei Elisa Rigaudo, cu 1h27min.,12sec.