Marian Oprişan, candidat pentru şefia UNCJR

DECIZIE... POLITICĂ Preşedinţii social democraţi ai consiliilor judeţene şi-au desemnat aseară reprezentantul pentru alegerile la şefia Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), care vor avea loc astăzi. Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea Marian Oprişan au fost cei doi candidaţi ai PSD pentru această funcţie. În urma dezbaterilor din interiorul PSD, s-a luat decizia ca Marian Oprişan să fie candidatul PSD pentru funcţia de preşedinte al UNCJR. “La PSD a fost un vot politic, influenţat de conducerea partidului, şi de guvern, inclusiv de premier, din cauza poziţiei pe care am avut-o cu arieratele. Aşa au înţeles unii că trebuie respectate autorităţile locale, pe care le vor numai drepţi în faţa Guvernului. Eu nu sunt unul în genul acesta”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El spune că mulţi au înţeles greşit declaraţiile pe care le-a făcut în ultimele zile referitor la modalitatea de plată a arieratelor, amintind că nu a avut nimic de pierdut. „Important este că proiectele de dezvoltare cu finanţare europeană şi proiectele guvernamentale merg în continuare. Funcţia mea e prea puţin importantă. Niciodată în viaţa mea nu mi-am dorit funcţii cum îşi doresc unii şi alţii să fie: guvernatorii Mării Negre sau nu ştiu ce alte funcţii. Eu sunt tot preşedintele CJC, toţi cei 250.000 de oameni care m-au votat au încredere în mine, în proiectele şi în programele pe care le-am derulat. Mi-aş dori ca şi Guvernul să preia din programele şi proiectele noastre, inclusiv prin intermediul UNCJR”, a spus Constantinescu.

PROBLEMELE RĂMÂN Preşedintele CJC mai spune că, în prezent, sunt mulţi tineri, atât de la PNL cât şi de la PSD, la conducerea consiliilor judeţene, ceea ce face ca UNCJR să nu fie atât de puternic. „Din păcate, şi la PSD şi la PNL sunt oameni care nu au mai fost preşedinţi. Una e să ai 8 ani sau 10 ani sau 12 ani experienţă şi să te fi lovit de toate problemele care privesc un judeţ şi alta e să vii acum. Probabil vor deranja mai puţin Guvernul pentru că nu vor şti toată problematica pe care noi, cei cu experienţă, o ştim”, a explicat preşedintele CJC. Constantinescu speră ca Marian Oprişan, care va câştiga astăzi alegerile pentru şefia UNCJR, să fie vertical. „Eu sper că nu va sta drepţi. Pentru că nu suntem un stat de „drepţi”, suntem un stat democratic, chiar dacă altcineva de la Cotroceni a considerat altfel. Nu am avut nicio problemă cu Marian Oprişan, care cred că va fi o voce în continuare şi că va duce mai departe această structură. Eu am avut o problemă cu Ministerul de Finanţe care nu înseamnă numai Voinea. Trebuie să reducem fiscalitatea cum am promis, ca să vină banii şi la autorităţile locale, şi la Guvernul României”, a afirmat Constantinescu. Preşedintele CJC a adăugat că la alegerile de astăzi nu va mai candida pentru nicio funcţie, dar că va ridica problemele despre care a tot vorbit în ultimele zile, precizând totodată că la alegeri îl va vota pe Marian Oprişan pentru funcţia de preşedinte al UNCJR.