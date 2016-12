Marian Pană are încredere în jucători

FC Farul are un start de sezon în care a oscilat partidele bune cu cele mai puţin reuşite. Totuşi, încet-încet, corabia constănţeană pare să îşi găsească cursul, iar ultimele două meciuri au arătat că “marinarii“ pot reintra în grupul formaţiilor fruntaşe. Apărarea este momentan principala problemă a constănţenilor, Farul având penultima apărare din Liga a II-a. Antrenorul principal Marian Pană spune însă că are încredere în toţi jucătorii şi, chiar dacă s-au primit patru goluri la Botoşani, crede că sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, cu Victoria Brăneşti, se poate obţine al doilea succes din acest campionat. „Aş fi fost şi mai mulţumit dacă am fi înscris cinci goluri la Botoşani. Dacă am fi trecut cu bine peste primele 15 minute din partea secundă am fi putut câştiga. Toţi jucătorii sunt vinovaţi când primim patru goluri. Avem, din păcate, o mare lipsă de comunicare. Jucătorii vorbesc foarte puţin în teren, iar aceasta este o mare problemă. Îmi reproşez că la scorul de 3-3 l-am schimbat pe Pătulea, iar acesta în loc să iasă de pe teren pe la mine şi să întârzie jocul, să îi scoată din ritm pe adversari, a preferat să iasă prin altă parte şi a dat prilejul gazdelor de a iniţia acel atac care a dus la gol. Am însă încredere în fiecare dintre jucători. Mi-au demonstrat că pot juca foarte bine, iar acest lucru este cel mai important. Nu este la îndemâna oricui să înscrie patru goluri în deplasare“, a declarat Marian Pană în cadrul unei conferinţe de presă. Fundaşul Costel Niţescu consideră că diferenţa dintre Farul şi Brăneşti este doar de omogenitate. „Nu avem nicio presiune înaintea partidei, însă ştim că ne aşteaptă un meci foarte dificil. Ne dorim să îl câştigăm, aşa cum dorim să o facem la toate partidele, pentru că în acest mod putem readuce şi suporterii la stadion“, a precizat Niţescu. Atacantul Petre Ivanovici speră să recidiveze şi cu Victoria Brăneşti. „Am înscris în ultimele meciuri şi vreau să continui tot aşa. Îmi doresc să înscriu cât mai multe goluri şi să contribui astfel la victoriile Farului“, a spus Ivanovici.