Marii jucători din imobiliare se feresc de România

Tranzacţiile imobiliare încheiate în primul trimestru au totalizat 102 milioane euro, puţin peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă din 2012. Chiar şi aşa, România rămâne cu mult în urma altor pieţe din Europa Centrală. Cea mai mare tranzacţie din 2013 a fost preluarea de către Fondul New Europe Property Investments (NEPI) a imobilului de birouri The Lakeview din Bucureşti, de la compania americană AIG/Lincoln şi omul de afaceri Dinu Patriciu. Valoarea tranzacţiei a fost de peste 61,7 milioane euro. Tot în trimestrul I, grupul belgian First Retail a cumpărat o participaţie de 50% din opt parcuri comerciale de la grupul InterCora. Vânzarea a fost evaluată la 20 - 25 milioane euro. În ciuda avansului numărului tranzacţiilor şi valorii lor, România este în urma Poloniei, Cehiei şi Ungariei la acest capitol. Astfel, Polonia continuă să atragă cele mai multe investiţii - în primele trei luni din 2013, sumele vehiculate în piaţa imobiliară au sărit de 465 milioane euro (culmea, s-au înjumătăţit faţă de anul trecut). Pe locul doi este Cehia (237 milioane euro), iar pe trei - Ungaria (159 milioane euro). Revenind la România, consultanţii imobiliari nu mizează pe mişcări semnificative până la finele anului, în principal din cauza climatului economic volatil care împiedică intrarea în piaţă a unor noi investitori. „Marii jucători se feresc să cumpere active imobiliare în România. Ratele mari de neocupare şi contractele încheiate pe termen scurt fac ca multe proprietăţi scoase la vânzare să devină neatractive”, comentează analistul DTZ Echinox Marius Grigorică. În opinia sa, multe tranzacţii din 2013 vor fi generate de executările silite ale datornicilor la bănci, dar şi de extinderea lanţurilor de hypermarket-uri.