Marii transportatori anulează tichetele gratuite pentru pensionari şi veterani

Aşa cum a promis cu ocazia celui mai recent protest, începînd de ieri, Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) nu mai acceptă tichetele gratuite pentru pensionari şi veterani. Mai mult decît atît, de la 1 noiembrie, FORT ameninţă că va suspenda cursele regulate judeţene şi intrajudeţene, pînă cînd Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) îşi va achita datoriile. Potrivit reprezentanţilor operatorilor de transport, începînd de ieri, pensionarii şi veteranii achită integral costul călătoriilor efectuate cu transportul rutier de persoane. „Loviţi de “criza de interes” a Ministerului de Finanţe şi Ministerului Transporturilor, membrii FORT ce efectuează curse regulate judeţene şi interjudeţene au decis ca, începînd de luni (19 octombrie - n.r.), să nu mai primească spre decontare tichetele gratuite ale pensionarilor şi veteranilor deoarece ele nu sînt acoperite de către Ministerul de Finanţe (MF)” au declarat, ieri, reprezentanţii FORT. În document se arată că organizaţia a început discuţiile cu MTI şi MF din luna iunie, solicitînd, inclusiv, compensarea acestor datorii într-o formulă care ar fi avantajat bugetul de stat şi care ar fi eliminat, în parte, şi presiunea suportată de transportatori. “Nu s-a obţinut nimic, iar statul, prin Ministerul Finanţelor, a refuzat nonşalant compensarea, trimiţînd în faliment transportul rutier de persoane. Cu toate că fondurile au fost puse la dispoziţia MTI încă din luna ianuarie, acestea au fost dirijate după voia şi “priceperea” mai marilor ministerului către CFR - sacul fără fund atît de necesar în ani electorali”, se afirmă în documetnul FORT. De asemenea, transportatorii susţin că nu mai au bani pentru plata carburantului, anvelopelor, ratelor la leasing etc. şi că datoriile statului faţă de transportatorii de persoane au ajuns la cîteva mii de miliarde lei vechi, doar pentru perioada aprilie - septembrie 2009. În concluzie, Consiliul Naţional al Transportatorilor Rutieri de Persoane din FORT anunţă că, începînd din 1 noiembrie, toate cursele regulate judeţene şi interjudeţene efectuate de transportatorii de persoane vor fi suspendate pînă la achitarea datoriilor de către MTI. În acest context, liderul Federaţiei Naţionale a Patronatelor Transportatorilor din România (FNPTR), Ilie Cobrescu, a declarat: „Vom organiza un miting de protest pentru a ne exprima nemulţumirile faţă de situaţia actuală din transportul de persoane. Cel mai probabil, mitingul va avea loc pe 1 noiembrie, între orele 9.00 şi 15.00. În acest interval, nici un mijloc de transport public în comun nu va circula. După ce ne vom consulta şi cu reprezentanţii celorlalte federaţii ale transportatorilor din ţară, vom putea spune cu exactitate data la care vom declanşa protestele”. La Constanţa, marii operatori de transport rutier - Metropolitan, Simpa Trans, Sir Trans, Servcom Adrian - exclud suspendarea curselor regulate judeţene şi interjudeţene, dar iau în considerare plata integrală a tarifelor de transport de către pensionari şi veterani, fiind convinşi că „există şi alte soluţii... nu putem lăsa oamenii pe drumuri”. Niciunul dintre operatorii constănţeni nu a primit deconturile aferente perioadei aprilie - septembrie 2009, de la MTI. “Nu am primit niciodată, niciun ban de la minister. Există şi alte mijloace pentru a rezolva situaţia”, a declarat unul dintre directorii companiilor de transport, în contextul haosului birocratic care guvernează, în prezent, România. „Aşteptăm să vedem ce se va hotărî la nivel naţional. Deocamdată nu ştim exact ce anume se va întîmpla. Cunoaştem nemulţumirile legate de neplata unor datorii de către Ministerul Transporturilor şi, din cîte am discutat pînă acum cu conducerea federaţiei, în cadrul protestului se va cere şi elaborarea unei legi unitare a transportului şi eliminarea pirateriei pe mijloacele de transport în comun”, a declarat liderul Filialei Constanţa a FNPTR, Marian Guţă.