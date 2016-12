Marii transportatori rutieri de persoane, optimişti în 2011

Primii doi transportieri rutieri de persoane din România aşteaptă în acest an o creştere cu peste 10% a afacerilor, unul dintre ei mizând pe reducerea efectelor crizei, iar celălalt tocmai pe situaţia economică precară, care îi va îndemna pe români să călătorească în căutare de locuri de muncă. \"Sperăm într-o majorare a cifrei de afaceri cu circa 10% în 2011, pe fondul reducerii efectelor crizei economice\", a declarat Daniel Micu, administratorul companiei Atlassib, deţinută de omul de afaceri sibian Ilie Carabulea. Altassib este liderul pieţei transporturilor rutiere de persoane din România, înregistrând anul trecut o cifră de afaceri de 275 milioane lei (aproximativ 65 milioane de euro), în creştere cu 2,2% comparativ cu anul precedent. Tot o creştere de peste 10%, dar bazată pe cu totul alte argumente, aşteaptă şi Dragoş Anastasiu, proprietarul companiei Eurolines, numărul doi pe piaţa de profil, cu afaceri de 9,5 milioane de euro anul trecut. \"Credem că cifra de afaceri va creşte pe fondul problemelor economice din Romania. Şansele multora în ţară, în ceea ce priveşte locul de muncă, sunt destul de puţine, în timp ce multe ţări central şi vest-europene au ieşit din criză şi au nevoie de angajaţi. Cei care nu găsesc în România încep din nou să caute alternativă în exterior. Acesta este factorul principal, la care se adaugă faptul că multe firme mici au probleme în gestionarea propriei afaceri\", a declarat Anastasiu. Dacă reprezentantul Altassib crede că tarifele se vor menţine la nivelul din 2010 în acest an, proprietarul Eurolines estimează o creştere de minim 5-10% în acest an, determinată de scumpirea combustibilului. Cu 35 de rute internaţionale deservite de 200 de autocare, Atlassib nu şi-a propus în acest an noi destinaţii, mizând pe extinderea celor existente, prin adăugarea de noi staţii atât în România, cât şi pe teritoriul statelor de tranzit. Firma deţinută de Dragoş Anastasiu are 12 rute internaţionale şi 30 de autocare proprii, la care se adauga cele aproximativ 20 ale partenerilor care opereaza pe cursele şi sub brandul Eurolines. \"Focusul se mută de la cursele pe distanţe lungi, de exemplu Spania şi sudul Italiei la cele pe distanţe medii şi scurte. Istanbul, Varna, Sofia, Atena, Chişinău, precum şi oraşe din Serbia şi Ucraina, sunt analizate din punct de vedere al fluxului de călători, urmând ca în aprilie-mai să decidem ce rute noi vom deschide\", a afirmat Anastasiu. Dacă pentru Atlassib cele mai profitabile trei rute sunt, în ordine, Italia, Germania şi Spania, în topul Eurolines figurează Germania, Elveţia şi Cehia. Daniel Micu de la Atlassib speră pentru acest an la o stabilizare a pieţei şi la dispariţia transportatorilor ilegali. De altfel, cea mai mare problemă ale companiei este concurenţa neloială, alături de creşterea costurilor şi, în special, a preţului combustibililor. \"Credem, şi încercăm să anticipăm trendul, în creşteri pe rutele scurte, în defavoarea celor lungi. Pe termen scurt preconizăm o creştere a transportului cu autocarul în general, iar pe termen lung, estimăm că transportul cu autocarul pe destinaţiile îndepărtate va intra pe o pantă descendentă din cauza transportului aerian, dar rutele scurte vor rămâne viabile, în special pentru destinaţiile din Europa de Est\", a mai spus Anastasiu.