Reprezentanţii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Constanţa, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Constanţa, au lansat, vineri, proiectul de prevenire a consumului de droguri în şcoală: „Marijuana - un drog periculos”. Programul are ca beneficiari 540 de elevi din şase unităţi şcolare din Constanţa: Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Liceul Teoretic „Traian”, Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” şi Liceul Teoretic „Decebal”. Activităţile de prevenire se vor desfăşura în perioada 24 martie - 20 iunie, după ce profesorii psihologi vor alege din fiecare unitate de învăţământ câte trei clase, respectiv IX-XI. Scopul proiectului este creşterea nivelului de informare, educare, conştientizare a populaţiei şcolare în legătură cu riscurile asociate consumului de droguri. Potrivit reprezentanţilor CPECA, studiile arată că drogul cel mai încercat de elevii europeni este canabisul. În ultimul an, 9,2 milioane de tineri, cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani, au consumat canabis. Ca motivaţie, cei mai mulţi dintre ei spun că au încercat din curiozitate, din dorinţa de a-şi schimba starea de spirit şi de a evita problemele. „Avem convingerea că acest proiect îşi are rostul în judeţul Constanţa. Am observat că procentul cel mai mare la motivaţie îl are curiozitatea, care este legată direct de lipsa informaţiilor. Avem convingerea că şcoala este un partener serios în educaţie, alături de familie, şi considerăm că şcoala şi familia pot informa corect şi pot face ca numărul viitorilor consumatori de droguri să fie cât mai mic”, a declarat inspectorul general al ISJ Constanţa, Răducu Popescu. „Psihologii şcolari, împreună cu specialiştii CPECA, pot face ca prevenirea consumului de droguri să asigure în continuare succesul elevilor în mediul şcolar. Considerăm că este mult mai util să prevenim decât să combatem după ce se constată consumul de droguri”, a declarat directorul CJRAE Constanţa, Irina Ermolaev.