Marijuana, folosită în scopuri medicale în Alaska şi New York

O adevărată cursă contracronometru s-a pornit între oficialii statelor americane Alaska şi New York pentru legalizarea consumului de marijuana. În Alaska, campania de legalizare a atras semnăturile a peste 45.000 de cetăţeni, proiectul urmând să fie pus pe ordinea de zi într-o discuţie publică cu guvernatorul Sean Parnell, un republican. La rândul său, guvernatorul statului New York a anunţat că va autoriza folosirea marijuanei în scopuri medicale, astfel încât New York-ul va deveni cel de-al 21-lea stat american care a liberalizat legislaţia în materie. Andrew Cuomo, un democrat care se opune de mai mult timp unei astfel de măsuri, a anunţat un program-pilot, limitat la 20 de spitale. „Marijuana medicală poate ajuta la calmarea durerilor şi la tratarea cancerului şi a altor boli grave, iar 20 de state au autorizat-o deja. Vom stabili un program care va permite pentru 20 de spitale să o prescrie”, a declarat acesta în discursul său anual privind starea statului New York, la Albany. „Vom supraveghea programul pentru a-i evalua eficacitatea”, a adăugat acesta. Andrew Cuomo, în vârstă de 56 de ani, va emite un decret în acest sens.

Acest anunţ se înscrie într-un proces de liberalizare a legislaţiei privind marijuana în SUA. California a fost primul stat american ce a autorizat folosirea marijuanei în scopuri medicale, în 1996. Potrivit unui sondaj Gallup din octombrie 2013, 58% dintre americani sunt favorabili liberalizării legislaţiei privind folosirea marijuanei.