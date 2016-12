Marile bănci americane şi-au redus expunerea faţă de Rusia

JPMorgan Chase, Bank of America şi Citigroup, cele mai mari trei bănci din Statele Unite, şi-au redus activele legate de Rusia în primul trimestru al acestui an, în contextul agravării crizei din Ucraina, potrivit Bloomberg. Expunerea JPMorgan faţă de Rusia a scăzut cu 13% faţă de sfârşitul anului trecut şi a ajuns la 4,7 miliarde de dolari la finele lunii martie, în timp ce Citigroup a înregistrat un declin de 9% în acest interval, la 9,4 miliarde de dolari, potrivit documentelor transmise de cele două instituţii de credit bursei de la New York. Bank of America a anunţat, joi, că şi-a redus expunerea faţă de Rusia cu 22%. Tensiunile politice din Rusia şi Ucraina nu au avut încă impact semnificativ asupra rezultatelor financiare, dar evoluţiile viitoare, inclusiv impunerea de sancţiuni suplimentare vizând sectoare de afaceri şi persoane din Rusia, ar putea afecta afacerile, a avertizat Citigroup. Ucraina a declanşat o operaţiune de amploare împotriva separatiştilor proruşi care au preluat controlul în mai multe regiuni din estul ţării, în pofida cererilor preşedintelui rus Vladimir Putin privind retragerea forţelor armate din zonă. UE şi Statele Unite consideră Rusia vinovată de incitarea şi susţinerea separatiştilor şi au avertizat cu extinderea sancţiunilor aplicate până acum unui grup restrâns de companii, oameni de afaceri şi înalţi oficiali ruşi.