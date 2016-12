Marile câştigătoare ale galei Virgin Media Music Awards 2011

Cântăreţele Kylie Minogue, Shakira şi Lady Gaga au dominat gala Virgin Media Awards 2011, organizată miercuri, la Londra, unde au primit principalele trofee ale anului. Aceste distincţii ale industriei muzicale britanice, decernate în fiecare an, în urma voturilor exprimate de fani, au reliefat încă o dată dominaţia exercitată de stilul pop în ultimele 12 luni, în topurile de gen internaţionale. Astfel, Kylie Minogue s-a impus la categoria Cel mai bun album al anului, pentru materialul discografic ”Aphrodite” şi la categoria Cel mai bun single al anului, pentru piesa ”All the Lovers”. Shakira a fost desemnată Cea mai bună cântăreaţă solo, Christina Aguilera s-a impus la categoria Cel mai bun comeback, iar piesa ”Telephone”, interpretată de Lady Gaga în duet cu Beyonce, a triumfat la categoria Cea mai bună colaborare. Marina Diamandis, solista grupului Marina and the Diamonds, s-a impus la categoria Cel mai bun artist debutant, iar cântăreaţa pop Pixie Lott a fost desemnată Cea mai sexy cântăreaţă. Nici bărbaţii nu au fost uitaţi în cadrul acestei gale, rockerii de la Muse au câştigat la categoriile Cel mai bun grup şi Cea mai bună trupă live, iar John Lennon a fost recompensat cu trofeul Legend of the Year.