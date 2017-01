Marile descoperiri ale prezentului: 500 de guri naturale de evacuare a metanului, sub apă. Cât este de periculos?

Oamenii de știință au descoperit circa 500 de guri naturale de evacuare a metanului situate în apropierea coastei de vest a Statelor Unite. Astfel, aproape se dublează numărul zonelor identificate până în prezent prin care țâșnește acest gaz cu efect de seră, informează BBC. Gurile de evacuare au fost descoperite în cadrul unei expediții a navei „Nautilus“, condusă de dr. Robert Ballard, cel care a localizat pentru prima dată epava vasului „Titanic“. ''Se pare că toată coasta din apropiere de Washington, Oregon și California e o gaură gigantică de evacuare a metanului'', susține Ballard. ''Descoperirea dublează la circa 1.000 numărul acestor guri de evacuare cunoscute de-a lungul marginilor continentului american'', a completat el.

Metanul ''scapă'' în mod natural prin solul subacvatic în multe părți ale lumii, iar oamenii de știință încearcă să afle dacă temperatura globală aflată în creștere cauzează creșterea numărului acestor guri de evacuare, potrivit Reuters.

Deocamdată se cunosc puține lucruri despre cantitatea de metan care țâșnește prin aceste guri de evacuare și ajunge în atmosfera terestră, contribuind la efectul de seră. Însă cercetătorii susțin că descoperirea trebuie luată în calcul în cadrul estimărilor cu privire la aceste emisii. ''Gurile de metan erau practic necunoscute în urmă cu 20 de ani'', a declarat profesorul Jesse Ausubel din cadrul Rockefeller University, care face parte din echipa de pe „Nautilus“. ''La început, oamenii au crezut că sunt incredibil de rare, dar acum, mulțumită acestor expediții, (s-a aflat că - n.r.) aceste guri pot fi foarte răspândite, așa încât datele ar trebui recalculate. Este un motiv pentru care explorarea este importantă'', a mai spus acesta.

Una dintre expedițiile-cheie din acest an, organizată de Agenția oceanică și atmosferică din Statele Unite (National Oceanographic and Atmospheric Administration - NOAA), s-a desfășurat pe parcursul a 59 de zile în Groapa Marianelor, cel mai adânc canion subacvatic. Pe lângă descoperirea a trei noi guri hidrotermale, numite ''fumătoare negre'', ce se înalță la circa 30 de metri, călătoria a dezvăluit și unele creaturi misterioase, rareori văzute. ''Cred că ceea ce găsim e mereu surprinzător'', a spus dr. Nicole Raineault, directoare de operațiuni științifice la Ocean Exploration Trust, care a organizat expediția. ''Am cercetat Mediterana, Golful Mexicului, Caraibe, iar acum estul Oceanului Pacific cu vehicule operate de la distanță pentru a obține imagini cu solul marin și suntem în continuare surprinși de varietatea formelor de viață pe care le descoperim. Acest lucru subliniază cât de puține lucruri cunoaștem despre ocean și cât de multe mai sunt de descoperit acolo'', a susținut Raineault. Mai multe specii spectaculoase și rare au fost descoperite în cadrul expedițiilor din acest an în unele dintre gropile abisale din Oceanul Pacific. Printre acestea se numără sfere violet, ''monștri de noroi'' și un castravete de mare bizar care amintește de Mary Poppins aflată în zbor, mai arată sursa citată. ''Un milion de specii marine și un milion de epave ar putea fi descoperite'', a precizat Jesse Ausubel.