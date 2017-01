Marile grupuri financiare, somate să renunţe la cheltuielile excesive

Justiţia new-yorkeză a somat compania de asigurări AIG, salvată luna trecută de la faliment prin naţionalizarea sa aproape completă, să renunţe la cheltuielile excesive pentru a evita adoptarea unor sancţiuni. În ultimele luni, Biroul procurorului a fost informat cu privire la cheltuielile excesive ale American International Group (AIG), în timp ce compania se afla în stare de insolvabilitate, se arată în comunicatul Procurorului General al statului New York, Andrew Cuomo. “Contribuabilii acestui stat sprijină în prezent AIG printr-o finanţare de urgenţă, ceea ce face ca aceste cheltuieli să fie şi mai iresponsabile şi păguboase. Cerem consiliului de administraţie să înceteze şi să renunţe la asemenea cheltuieli, să anuleze toate cheltuielile excesive”, continuă procurorul, adăugînd că acesta ar trebui să stabilească limite pentru a evita asemenea abuzuri pe viitor. AIG, care are sediul la New York, a fost dur criticată de întreaga clasă politică americană la începutul lunii octombrie, pentru că a cheltuit sume fabuloase într-un complex hotelier de lux pentru unii dintre colaboratorii companiei. Compania de asigurări şi-a justificat gestul prin faptul că sejurul a fost oferit unor brokeri independenţi şi nu directorilor grupului.

Şi banca britanică RBS este în vizorul unui scandal de presă după ce a oferit o petrecere în cinstea angajaţilor săi, în valoare de 150.000 de euro, la scurt timp după ce a fost naţionalizată de Guvernul britanic în schimbul unui împrumut de circa 25,6 miliarde de euro. Directorul executiv al RBS, Sir Fred Goodwin, a demisionat după ce Guvernul de la Londra a anunţat că va naţionaliza banca. La trei zile după acest anunţ însă, RBS a oferit petrecerea care a costat 150.000 de lire sterline, în cinstea angajaţilor săi, la un hotel de cinci stele. 100 de angajaţi din 11 ţări diferite au participat la evenimentul care a durat două zile şi care a fost găzduit de jucătorul de rugby Rory Underwood. Petrecerea a avut loc la Grand Hotel din Eastbourne, East Sussex, din Marea Britanie, unde o cameră costă şi 335 de lire sterline (428 de euro) pe noapte. Acest caz intervine după ce, în urmă cu o săptămînă, un grup de angajaţi ai Băncii Barclays, au participat la un banchet excentric în Italia, în valoare de peste 640.000 de euro. Printre invitaţi s-a aflat şi ministrul Afacerilor Externe al Guvernului din umbră, William Hague, a cărui soţie, Ffion, este consultant la Banca Barclays. Biroul de presă al lui William Hague a declarat că acesta şi-a plătit singur biletul.