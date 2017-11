Marile partide din România trăiesc pe datorie

Cele mai puternice și cunoscute partide din România sunt datoare vândute. Liberalii au strâns restanțe de aproape 32 de milioane de lei. Sunt depăşiţi (și) la acest capitol doar de social democraţi, care au datorii de 34 de milioane de lei. Liderii celor două formaţiuni promit că în următorii ani vor scăpa de aceste probleme, scrie Digi24. Datoria PNL a crescut faţă de anul trecut cu aproape şapte milioane de lei şi a ajuns la un maxim istoric. „Noi am preluat nişte datorii istorice, făcute de către nişte indivizi care acum nu mai sunt în PNL, pe care am început să le stingem. Avem contracte de reeşalonare cu acei debitori”, a declarat, pentru Digi24, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău. Din cauza debitelor, liberalii au conturile blocate de mai bine de un an. Situaţia nu este mai bună nici la PSD, care datorează 34 de milioane de lei către creditori. Liderii ambelor partide spun că au găsit soluțiile pentru a scăpa de restanțe. Cei de la PNL și-au eșalonat datoriile pe trei ani, în timp ce PSD va scăpa de debite în cinci ani.