Marilyn Manson, cât pe ce să devină… Van Gogh

Rockerul american Marilyn Manson a avut nevoie de 24 de copci pentru a-şi reataşa urechea de cap, după o încăierare în Elveţia. Marilyn Manson, care este în turneul Twins of Evil în Europa, a postat pe contul său de Twitter o imagine cu o ureche, împreună cu detalii despre altercaţia în care a fost implicat la începutul săptămânii trecute. ”M-am lovit de o masă de sticlă, într-o luptă periculoasă. Am ieşit victorios, dar am avut nevoie de 24 copci pentru a-mi păstra urechea înainte să devin van Gogh”, a scris Marilyn Manson pe Twitter. Rockerul a susţinut, marţi, un concert în oraşul elveţian Basel, în turneu împreună cu Rob Zombie. Marilyn Manson va mai susţine concerte în Rusia şi Belarus, înainte de a traversa Atlanticul, pentru a-şi continua turneul în SUA şi Canada, la sfârşitul acestei luni.