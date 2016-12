Marilyn Monroe a pierdut copilul lui Tony Curtis

Actorul american, ajuns la vîrsta de 84 de ani, a ajuns la momentul depănării unor întîmplări din viaţa sa. Tony Curtis a declarat că a avut o aventură cu Marilyn Monroe şi că aceasta a rămas însărcinată în timpul acestei relaţii, însă a pierdut copilul, în urma unui avort spontan. Deşi declarase în trecut că “să o săruţi pe Marilyn Monroe este ca şi cum l-ai săruta pe Hitler”, acest lucru nu l-a împiedicat pe actorul american să aibă o aventură cu celebra blondă, în timp ce amîndoi erau căsătoriţi cu alţi parteneri. Actriţa a suferit un avort spontan la puţin timp după ce soţul ei de atunci, scriitorul Arthur Miller, a aflat de legătura lor. Aceste dezvăluiri apar în cel mai recent volum de memorii publicat de Tony Curtis, intitulat “The Making of Some Like It Hot”.

Tony Curtis a jucat împreună cu Marilyn Monroe în filmul “Some Like It Hot / Unora le place jazz-ul” din 1959 şi susţine că relaţia lor a început în 1950 şi a fost marcată de multe pauze. “Cînd eram în pat cu Marilyn, nu eram niciodată sigur - înainte, în timp şi după - de ce gîndea. Era o actriţă. Putea să joace bine un rol. Putea să interpreteze rolul pe care îl credea cel mai potrivit pentru bărbatul de lîngă ea. Nu am cerut niciodată mai mult”, a explicat Tony Curtis. În 1958, acesta era căsătorit cu actriţa Janet Leigh, care era însărcinată cu cea de-a doua fiică a lor, Jamie Lee Curtis, iar Marilyn Monroe era căsătorită cu celebrul scriitor Arthur Miller. Tony Curtis susţine că, la sfîrşitul acelui an, Marilyn Monroe i-ar fi spus că era însărcinată cu copilul lui. Celebra actriţă i-a dat această veste în momentul în care i-au spus despre aventura lor lui Arthur Miller. “Am fost şocat şi am rămas împietrit. Era atît de multă linişte în cameră încît auzeam cauciucurile maşinilor zgîriind asfaltul de pe Santa Monica Boulevard”. Potrivit lui Tony Curtis, Arthur Miller a avut ulterior o discuţie cu medicul soţiei sale, care a declarat că ar fi fost imposibil ca acel copil să fi fost al actorului. Cînd acesta a găsit, în sfîrşit, curajul să îl întrebe pe Arthur Miller ce ar trebui să facă, acesta i-ar fi spus: “Termină filmul şi ieşi din vieţile noastre”. Legătura lui cu Marilyn Monroe s-a încheiat după filmările de la “Some Like It Hot / Unora le place jazz-ul”, iar el a aflat mai tîrziu despre avortul suferit de Marilyn Monroe.

În prezent, Tony Curtis este căsătorit cu cea de-a cincea lui soţie, Jill Vandenberg Curtis. Acesta a fost întotdeauna foarte comunicativ în legătură cu relaţia lui cu Marilyn Monroe. În autobiografia din 1993, a povestit cum petrecea cu Marilyn weekend-uri în doi în vila actorului Howard Duff, de pe plaja din Malibu, California. În cartea “American Prince: A Memoir”, lansată în 2008, a declarat că “s-o săruţi pe Marilyn Monroe este ca şi cum l-ai săruta pe Hitler”, însă ulterior a retractat această afirmaţie, calificînd-o drept “nechibzuită”. Volumul de memorii “The Making of Some Like It Hot” va fi publicat peste Ocean, în luna octombrie. Păcat însă că Marilyn Monroe, decedată în anul 1962, la vîrsta de 36 de ani, nu mai poate să ne spună şi versiunea ei!