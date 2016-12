Marilyn Monroe, noua imagine Chanel No. 5

Actriţa Marilyn Monroe a devenit noua imagine a parfumului Chanel No. 5, la 51 de ani de la moartea sa, casa de modă fiind inspirată de o declaraţie a divei pentru revista ”Marie Claire”. Chanel a descoperit recent înregistrarea audio a unui interviu din 1960 acordat de actriţă lui Georges Belmont, redactorul-şef al revistei ”Marie Claire”, în care menţionează locul special pe care renumitul parfum îl ocupă în garderoba sa. ”Ştiţi, mi se pun tot felul de întrebări, cum ar fi: „Ce porţi în pat? O bluză de pijama, pantaloni de pijama, cămaşă de noapte?“. Aşa că am răspuns Chanel No. 5, fiindcă este adevărul”, declara Marilyn Monroe în interviu. Afişul pentru campanie, care va fi lansată la sfârşitul toamnei, o prezintă pe Marilyn Monroe dându-se cu parfum Chanel, într-o fotografie de arhivă realizată de Ed Feingersh.

Anterior, Brad Pitt a fost imaginea parfumului Chanel No. 5, actorul primind în jur de şapte milioane de dolari pentru a face reclamă brandului. De altfel, actorul american a fost primul bărbat ales să reprezinte imaginea pe plan internaţional a celebrului parfum feminin Chanel No. 5. Femei celebre, precum Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Lauren Hutton, Estella Warren şi Ali MacGraw, au fost imaginea parfumului Chanel No. 5. Acesta este primul parfum lansat de creatoarea de modă franceză Gabrielle ”Coco” Chanel. Creat de chimistul Ernest Beaux, Chanel No. 5 este un parfum rafinat, cu influenţe florale. Parfumul a fost lansat de Crăciun, în 1921, fiind oferit cadou celor mai buni clienţi ai casei Chanel (100 de flacoane), şi a început să fie comercializat în magazine la jumătatea anului 1922.

Recent, imaginea lui Marilyn Monroe a fost folosită de mai multe branduri comerciale pentru a-şi promova produsele. Anul trecut, firma de cosmetice MAC a scos pe piaţă o gamă de produse inspirate de machiajul divei, iar în februarie, lanţul de magazine Macy's a lansat o linie de haine pentru adolescente inspirată de artistă. Marilyn Monroe a făcut senzaţie ca model, actriţă şi cântăreaţă, jucând într-o serie de filme cu succes de public în anii '50 şi la începutul anilor '60 şi devenind un sex simbol inegalabil. Marilyn a murit pe 5 august 1962, din cauza unei supradoze de barbiturice, circumstanţele decesului ei, clasat oficial drept sinucidere probabilă, nefiind însă complet elucidate.