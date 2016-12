Marilyn Monroe, ucisă la comandă

Doi jurnaliști de investigație americani susțin că Marilyn Monroe a fost ucisă la ordinul lui Bobby Kennedy, fratele carismaticului preşedinte, fiindcă intenţiona să dezvăluie detalii picante din viaţa familiei sale. Dezvăluirile se regăsesc într-o carte scrisă de cei doi jurnalişti. La începutul anilor 60, Marilyn se iubea cu preşedintele Kennedy, dar şi cu fratele lui. Când Bobby a încercat să se îndepărteze de Marilyn, aceasta a ameninţat că va spune totul, iar asta pare să-i fi adus sfârşitul, potrivit The Guardian. Jay Margolis si Richard Buskin spun că asasinatul a fost comandat chiar de către Robert Francis "Bobby" Kennedy, fratele mai mic al preşedintelui SUA, John Fitzgerald Kennedy. Cartea "The Murder of Marilyn Monroe: Case Closed" prezintă informaţii necunoscute până astăzi. Astfel, cei doi susţin că Marilyn era pe cale să divulge secrete terifiante în legătură cu preşedintele SUA, informaţii pe care ea le-ar fi scris într-un jurnal. Mai mult, Bobby ar fi acţionat împreună cu cumnatul său şi cu psihiatrul actriţei, doctorul Ralph Greenson. Medicul i-ar fi făcut lui Marilyn o injecţie direct în inimă, care i-a fost fatală. Iniţial, s-a crezut că Greenson a încercat să o salveze. Asistentul de pe ambulanţă a declarat de asemenea că l-a văzut pe psihiatrul vedetei cum îi injecta pacientei direct în inimă o soluţie nediluată de pentobarbital într-un mod atât de brutal încât i-a rupt o coastă. Bobby Kennedy și doctorul Greenson au fost văzuți împreună de martori intrând în locuința ei în ziua în care vedeta a murit.