Marina a uitat de cei 11 militari morţi în catastrofa de la Tuzla

• EROI UITAŢI • La un an de la tragicul accident aviatic de la Tuzla în urma căruia 12 militari şi-au pierdut viaţa, familiile victimelor spun că autorităţile au uitat de copiii lor. Folosind ca paravan Ziua Eroilor, reprezentanţii Centrului de Scafandri le-au oferit familiilor îndoliate doar scuze că nu au organizat nimic la un an de la tragedie. „Am primit vorbă prin fiul meu că dacă vreau să merg astăzi (n.r. - ieri) să aprind o lumânare la Centrul de Scafandri, să merg. Am întrebat dacă se organizează ceva şi au spus că le pare rău, însă nu se va face nimic. Azi, când am mers, la troiţă erau două coroane mici şi trei lumânări, dintre care doar una mai era aprinsă. Nu îmi vine să cred cât de repede au uitat de colegii lor. Au spus că ar fi făcut o ceremonie de Ziua Eroilor. Nu am înţeles ce legătură are asta, pentru că ei au murit astăzi. După ce jumătate de an s-au plâns că nu au fonduri, au reuşit, din banii luaţi de la militari, să facă două troiţe. Una a fost făcută la Centrul de Scafandri şi una la Tuzla, pe locul unde s-a prăbuşit avionul. Nu am înţeles de ce trebuia să o pună în câmp, puteau să o pună undeva mai aproape. Am încercat să ajung acolo, dar cei de la armată nu ne-au lăsat să mergem drept, pe lângă pistă, şi a trebuit să ocolim pe câmp, am mers vreo 20 de kilometri. Nu am reuşit să o găsim, m-am supărat şi am plâns. Sâmbătă, când am vorbit la Centrul de Scafandri şi am întrebat dacă vom merge şi la Tuzla au zis că doar pentru mine nu vor pune o maşină la dispoziţie. Astăzi mi-au spus că s-au mai adunat câteva rude şi, dacă vreau, să merg şi eu. Le-am spus că dacă ştiam pregăteam şi eu ceva, aşa nu pot să merg. Sunt dezamăgită de tot ce înseamnă Armata Română. Sunt dezamăgită şi de colegii lui Liviu, care l-au uitat în mai puţin de un an“, a declarat Ana Antim, mama lt. Liviu Antim.

• TRAGEDIA • Accidentul aviatic a avut loc pe 5 iulie 2010, la ora 17.40. Un avion AN-2 al Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene din Boboc s-a prăbuşit, în timpul decolării, la doar câteva sute de metri de capătul pistei. Din resturile AN-2-ului au fost salvaţi doar trei militari. Din cei 11 oameni rămaşi captivi în interiorul avionului nu a mai putut fi salvat niciunul. Printre ei se aflau cinci constănţeni. Locotenentul Liviu Antim, unul dintre cei trei supravieţuitori, a murit, la câteva ore de la accident, la Bucureşti, în urgenţa Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central. El fusese diagnosticat cu arsuri pe 90% din suprafaţa corpului. Ceilalţi doi supravieţuitori sunt maistrul clasa IV Marius Nazare (constănţean) şi căpitanul Daniel Bâlsanu. Necropsia efectuată de medicii legişti celor 11 cadavre a arătat că, dacă avionul nu lua foc, bilanţul victimelor era altul. „Acum, coroborând datele obţinute în urma necropsiei, pot spune că am găsit leziuni traumatice care ne-au arătat că unii dintre militari au murit la impact, însă am găsit şi persoane care aveau semne de violenţă mici, ceea ce înseamnă ca au supravieţuit impactului şi au murit fie din cauza intoxicaţiei cu monoxid de carbon, fie din cauza flăcărilor“, declara la scurt timp de la producerea tragediei dr. Mihai Onciu, din cadrul Serviciului de Medicină Legală Constanţa.

• DESPĂGUBIRI • O parte din rudele militarilor care şi-au pierdut viaţa în tragedia aeriană de la Tuzla au dat în judecată statul român şi cer despăgubiri în valoare totală de 10 milioane de euro. Banii obţinuţi în acest fel ar urma să fie donaţi pentru cumpărarea unui elicopter cu care militarii să se poată antrena fără să-şi mai pună viaţa în pericol. Primul proces a fost deschis la Tribunalul Bucureşti de Emilia Sărman, mama militarului Constantin Vlăduţ Sărman. Rudele celor dispăruţi le cer autorităţilor adevărul despre prăbuşirea avionului AN-2, în caz contrar ele fiind decise să ajungă cu procesele până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg. Militarii constănţeni care şi-au pierdut viaţa sunt: lt. Liviu Antim, de 27 de ani, necăsătorit, maistrul militar clasa a II-a Florin Claudiu Cişmaşu, de 34 de ani, din Mangalia (căsătorit, doi copii), fruntaşul Constantin Vlăduţ Sărman, de 26 de ani, necăsătorit, din Mangalia, fruntaşul Marius Cătălin Chioveanu, de 22 de ani, necăsătorit, fruntaşul Cosmin Furtună, de 28 de ani, necăsătorit, din Constanţa, şi soldatul Cosmin Florescu, de 25 de ani, necăsătorit, din Mangalia.

• VERDICT • Anchetatorii care au analizat împrejurările în care a avut loc tragicul accident au stabilit că aparatul de zbor a avut probleme tehnice. Raportul procurorilor a arătat că teribilul accident a avut loc din cauza ruperii levierului de comandă, propagarea fisurilor putând fi “generată de suprasolicitarea lanţului longitudinal ca urmare a încărcăturii apropiate de masa maximă”. Practic, specialiştii spun că dezastrul aviatic a fost cauzat “de o defecţiune tehnică ce nu putea fi prevăzută“. După prăbuşirea aeronavei, la bord a izbucnit un incendiu violent. La impactul cu solul, racordurile conductelor de carburant au cedat şi benzina s-a pulverizat peste persoanele din cabina de pasageri, amplificând flăcările. În finalul raportului se arată că „modul gradual de supraîncălzire, înregistrând un maxim în zona găurii de prindere a piesei de contact sugerează ca posibilă cauză a acesteia producerea de descărcări electrice. Propagarea fisurilor din masa piesei supuse expertizei ar fi putut fi determinată de suprasolicitarea lanţului longitudinal din cauza încărcăturii apropiate de masa maximă şi centrajului deplasat în spate, ceea ce a făcut ca menţinerea avionului în echilibru să se facă prin bracarea pe poziţia maximă a profundorului”, se mai arată în raportul specialiştilor.