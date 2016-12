Marina Cozma, cel mai tânăr pilot aspirant din România

17:15:59 / 21 Octombrie 2016

Pentru Iris

18 ani trebuie sa ai in Romania, in America de exemplu la 16 ani poti sa conduci o masina. Licentele de pilotaj se pot lua in toata lumea de la 16 ani (avioane ultrusoare), 17 ani licenta de pilot privat(PPL), la 18 ani CPL si 21 ATPL frozen.