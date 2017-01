Marina Dina vrea despăgubiri pentru silicoane toxice

Aproximativ 250 de femei din România sunt purtătoare de implanturi mamare care le pun viaţa în pericol. Este vorba despre produsul franţuzesc PIP (Poly Implants Prostheses), umplut cu un gel industrial, şi nu unul medical, aşa cum ar trebui. Fotomodelul Marina Dina este una dintre cele 250 de posesoare de PIP.

„O să-mi schimb silicoanele. Sincer, îmi doream să rămân însărcinată şi apoi să fac această intervenţie, însă nu cred că mai pot să amân. O să merg la medic. Nu am probleme, nu am dureri, doar că am un stres să trăiesc cu un lucru care dăunează. Aş vrea să-i dau în judecată, însăam nevoie de tot felul de acte doveditoare, pe care nu le mai am. Doar certificatul l-am păstrat”, a spus Marina Dina.

Decizia Tribunalului de Comerţ din Toulon a stabilit că femeile din întreaga lume care au folosit PIP ar trebui să primească compensaţii de minimum 3.000 de euro. Până în acest moment, aproximativ 2.000 de femei din Franţa au primit 3.000 de euro ca despăgubire şi 400 de euro cheltuieli de judecată.