Marinar dispărut de la bordul unei macarale plutitoare

Poliţiştii din cadrul Postului Transporturi (TN) Cernavodă au fost anunţaţi, duminica trecută, în jurul orei 23.00, că un marinar a dispărut de la bordul unei macarale plutitoare aflată sub pavilion Grecia, acostată pe Dunăre, în zona localităţii Cochirleni. Oamenii legii au demarat o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat cu Ion Paţachia, de 48 ani, din Valu lui Traian. Anchetatorii i-au audiat pe patronii bărbatului, care au declarat că l-au sunat pe Paţachia ieri (n.r.-duminică) în jurul orei 12.00, dar acesta nu a răspuns la niciunul din cele două telefoane mobile pe care le avea asupra sa. În aceeaşi seară, la ora 18.00, unul dintre paznicii angajaţi să-i ajute în fiecare noapte pe marinarii care erau de serviciu pe macara, a constatat că Paţachia nu a venit pe malul Dunării să-l transporte cu barca până la bord, aşa cum era înţelegerea dintre ei. Intrigat, paznicul l-a sunat pe Paţachia, însă ambele telefoane mobile erau închise. Atunci a cercetat zona cu ajutorul unei lanterne şi a observat că barca cu motor era legată lângă macara, iar maşina marinarului era parcată pe malul Dunării. Gândindu-se că Paţachia doarme dus, paznicul şi-a sunat şefii şi le-a spus că nu reuşeşte să-l contacteze pe marinarul care era de serviciu în acea noapte. Patronii i-au confirmat că şi ei l-au căutat, dar nu l-au găsit. O jumătate de oră mai târziu şi-a făcut apariţia în zonă un localnic, care a pus la dispoziţia paznicului o barcă pentru a ajunge la macara. După ce a ajuns la macaraua plutitoare, bărbatul l-a căutat pe Paţachia, însă nu l-a găsit în nicio încăpere. Atunci a sunat la 112 şi a anunţat dispariţia marinarului.

IPOTEZE Anchetatorii au stabilit că Ion Paţachia lucra de două luni pe acea macara plutitoare, că soţia sa munceşte în Italia şi că au împreună o fată. „Am luat legătura cu soţia persoanei dispărute, care ne-a spus că a vorbit cu soţul ei sâmbătă seară, şi că relaţiile lor erau foarte bune, deci nu ar fi avut motive de sinucidere. La bordul macalarei am găsit toate lucrurile marinarului şi câteva cutii cu medicamente pentru probleme cardiace. Paznicul ne-a arătat că lipsesc hainele de oraş ale dispărutului, care stăteau de obicei pe uşa dulapului, iar pantofii acestuia au fost găsiţi pe puntea macaralei. Am presupus că marinarul se pregătea să coboare de pe macara, dar nu a mai apucat. Nu am descoperit urme de sânge la bordul ambarcaţiunii şi nici bunurile de valoare aflate pe macara nu au fost furate”, a declarat şeful Postului de Poliţie TN Cernavodă, ag. şef Valentin Armeanu. Oamenii legii bănuiesc că lui Ion Paţachia i s-a făcut rău şi a căzut în Dunăre, înecându-se.