Marinar filipinez de pe „Nava Dragostei”, buzunărit la Constanţa

LOCUL NEPOTRIVIT, MOMENTUL NEPOTRIVIT Avem o imagine proastă în afara graniţelor ţării, dar nu mai este demult o noutate! Noutatea este că oricât ar încerca autorităţile să-i „educe” pe unii, tot degeaba! Se întâmplă tot mai des ca turiştii străini care vin la Constanţa, chiar şi pentru câteva ore, să aibă parte de experienţe din cele mai nefericite şi, cum se zice în popor, „să ne umple frigiderul” atât de mult încât să nu-şi mai dorească, în veci, să calce pe pământ românesc. De această dată, la locul nepotrivit în momentul nepotrivit s-a aflat un marinar filipinez care îşi desfăşoară activitatea pe nava „Pacific Princess”, care a acostat, ieri, aprox. jumătate de zi, în Portul Constanţa. Din spusele reprezentantului agentului navei Agenţiei Catoni and Co România SRL, Florin Giurcă, tânărul filipinez a plecat foarte dezamăgit din România pentru că a rămas fără acte şi fără bani când se afla într-o zonă centrală a oraşului. „Varianta lui (n.r. - filipinezului) este că a fost înconjurat de mai mulţi băieţi care i-au pus mai multe întrebări şi apoi i-au luat portofelul în care avea toate actele. Cel mai probabil se afla pe strada Ştefan cel Mare pentru că a ştiut să ajungă destul repede la Poliţie să raporteze furtul. De la Poliţie, el a primit o dovadă pentru o parte din acte, pentru a se putea urca la bordul navei. Însă dacă paşaportul şi-l poate face în orice ţară dacă vorbeşte la ambasadă, în schimb va mai greu să aibă din nou carnetul de marinar, care nu se poate obţine decât din ţara de unde provine. El va fi nevoit să se întoarcă în ţară sa”, a susţinut reprezentantul agentului navei.

PREZENŢĂ ANUALĂ Ambarcaţiunea „Pacific Princess”, cunoscută şi sub numele de „Love Boat” (Nava Dragostei) din pelicula cu acelaşi nume din 1977, una dintre prezenţele anuale în port, a adus 656 de turişti americani şi englezi, la care se adaugă 375 de membri ai echipajului, din care fac parte şi câţiva români. „Nava Dragostei” a fost construită în 1971, cântăreşte 30.200 de tone, are 168 de metri lungime şi 25 de metri lăţime, poate atinge o viteză de 20 de noduri şi are şapte punţi.