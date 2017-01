Marinar indian, diagnosticat cu malarie după o plimbare de săptămîni prin spitale

Indianul Mohamed Umer, marinar pe nava iraniană "Iran Madani", a fost diagnosticat cu malarie şi supus tratamentului medical de către specialiştii de la Spitalul de Boli Infecţioase (SBI). În cadrul unei conferinţe de presă, medicul specialist care l-a tratat pe Mohamed Umer, dr. Eugenia Muja a explicat că marinarul a ajuns pe data de 11 iulie, la camera de gardă a SBI într-o stare critică. "Din documentele care mi-au fost prezentate, reiese că bărbatul a apelat prima dată la un medic pe data de 20 iunie, iar de atunci şi pînă la momentul internări la SBI a fost consultat şi diagnosticat de patru ori. Niciun tratament dintre cele care i s-au aplicat nu a fost cel pentru malarie. Din cîte am înţeles, a fost adus la noi la recomandarea comandantului vasului care a sugerat că ar avea malarie. Simptomele bolnavului erau clare: stări febrile, dureri de cap, dureri musculare, lipsa poftei de mîncare. Marinarul a fost supus imediat tratamentului, iar astăzi (n.r. ieri), după şapte zile de medicaţie, este vindecat, urmînd să îşi continue tratamentul la bordul navei şi să fie urmărit medical la fiecare creştere de temperatură", a declarat dr. Eugenia Muja.

Marinarul indian are 52 de ani, dintre care 30 şi i-a petrecut pe mare. El a spus că nu a mai fost diagnosticat cu malarie, dar că nu este prima dată cînd are aceste simptome. Indianul a declarat că după efectuarea tratamentului se simte foarte bine. "Sînt foarte mulţumit de modul cum m-au îngrijit medicii de aici. Nu este prima dată cînd am aceste simptome, dar nimeni nu mi-a spus ceva de malarie. Mîine (n.r. astăzi) am să fiu externat şi mă voi întoarce la navă", a declarat Mohamed Umer.

L-a salvat comandantul

Nava "Iran Madani" pe care este ambarcat indianul Mohamed Umer, a ajuns în Portul Mangalia pe data de 14 iunie. Potrivit căpitanului şef al Portului Mangalia, Mircea Ion, nava a venit din Portul Setubal, Portugalia. "Nava iraniană avea defecţiuni la sistemul de propulsie şi a fost adusă în rada portului la remorcă. În prezent, nava este în şantierul DMHI pentru reparaţii", a declarat căpitanul şef Mircea Ion. La rîndul său, directorul firmei "Navlomar", cea care agenturează nava, Virgil Drăgan a declarat că după ce vasul a intrat la reparaţii, comandantul i-a anunţat că are un marinar bolnav. "Mohamer Umer a fost dus de două ori la Spitalul Mangalia, însă ni s-a spus că e răcit şi i s-a dat tratament. Starea lui nu se îmbunătăţea, aşa că un agent l-a dus la o policlinică privată din Constanţa şi apoi la Spitalul de Urgenţă. Pentru că niciunul dintre tratamente nu a condus la însănătoşirea lui, comandantul a sugerat că ar fi malarie şi atunci a fost dus la Infecţioase", a explicat Virgil Drăgan. Acesta a adăugat că, pînă în prezent, comandantul navei nu a mai semnalat vreun alt caz îmbolnăvire. O navă fără deficienţe parcurge distanţa dintre Portul Setubal, Portugalia şi Portul Mangalia în şapte zile, însă pentru că a fost adus la remorcă vasul iranian a efectuat traseul în circa 12 zile. "Dacă marinarul ar fi stat atîtea zile pe navă fără să fie tratat sigur ar fi murit. În aceste condiţii cred că este vorba de o recidivă", a declarat reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF), Adrian Mihălcioiu. Acesta a dăugat că, în evidenţele ITF România, în ultimele 12 luni au fost înregistraţi 10 marinari români şi străini bolnavi de malarie.