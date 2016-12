Marinari constănţeni abandonaţi în Turcia!

Atraşi de sumele mari pe care le pot câştiga pe mare, tot mai mulţi navigatori pleacă prin firme de shipping care nu sunt de încredere, iar apoi ajung să regrete deciziile luate. Din disperare, unii aleg să navigheze chiar dacă ştiu că firmele care îi angajează au mari probleme. Este şi cazul marinarilor de la bordul navei „Aqua Hercules”, sub pavilion Marea Britanie, sechestrată din martie 2013 în Portul Iskenderum, Turcia. În prezent, la bordul navei, potrivit afirmaţiilor reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF), Adrian Mihălcioiu, ar fi patru marinari români, printre care şi constănţeni, angajaţi prin firma de crewing Standard Shipping din Constanţa. Aceeaşi firmă a mai trimis, în cursul acestui an, marinari şi pe nava „Olympus”, unde sunt aceleaşi probleme ca şi în cazul „Aqua Hercules”. Marinarii se plâng că nu au mâncare, curent electric şi nici motorină, iar banii nu i-au mai primit din aprilie. În plus, ei nu pot pleca de la bord întrucât autorităţile portuare nu le dau voie până nu vin alţii la schimb, nava fiind sub sechestru. Potrivit reprezentantului ITF, marinarii români de pe această navă sunt la a treia rotaţie şi de fiecare dată s-a ştiut situaţia de acolo. „Înainte să plece, aceşti marinari au tot fost avertizaţi despre problemele de pe navă. Din păcate, este trist că se cheltuiesc resurse pentru informare şi, cu toate acestea, unii marinari aleg să plece chiar acolo unde sunt probleme. Preferă să se arunce în puţ, sperând că nu se vor îneca. Cei care decid totuşi să plece în aceste condiţii şi fără a fi acoperiţi o fac pe riscul lor”, a declarat Mihălcioiu. El a precizat că, la un moment dat, atât ITF, cât şi Autoritatea de Registru s-au oferit să le dea bilete pentru a se întoarce acasă, însă marinarii au refuzat, spunând că nu părăsesc nava până nu îşi primesc salariile restante. „Din păcate, armatorul i-a abandonat, iar nava este sub litigiu. Ar trebui să se vândă nava pentru a-şi putea recupera banii”, a arătat Mihălcioiu. Niciun marinar de pe această navă nu este membru de sindicat, ceea ce înseamnă că trebuie să lupte pentru drepturile lor pe cont propriu.