Marinari constănţeni, în grevă, în Malaysia

Situaţia a 11 navigatori români aflaţi la bordul navei „Prince of Ocean” este disperată, în condiţiile în care nu şi-au mai primit salariile din aprilie. Cei 12 membri ai echipajului (11 români şi un filipinez) au ameninţat că vor abandona nava. „Prince of Ocean”, sub pavilion panamez, a sosit în Northport pe 24 aprilie şi a fost pusă sub sechestru pentru că armatorul, o companie italiană, nu ar fi achitat un credit acordat de compania britanică Postcriptum Renewable Fuels LLC. Ofiţerul secund, Gabriel Tudor, de 28 de ani, a declarat că echipajul se confruntă cu o situaţie incertă. „Am primit informaţii că proprietarul navei ne-a abandonat aici şi nu am mai comunicat cu el din 2 iunie. Deşi avem suficiente alimente şi nava este funcţională, vrem să plecăm pentru că familiile noastre suferă”, a precizat Gabriel Tudor. Marinarul român a precizat că sunt dispuşi să îşi achite singuri cheltuielile de repatriere.

ISTORIA SE REPETĂ. Nu este prima dată când navigatorii de pe „Prince of Ocean” se confruntă cu o asemenea situaţie. În februarie, ei au luat legătura cu reprezentanţii Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), după ce armatorul nu le mai plătise salariile din decembrie 2010. „În aceeaşi situaţie se aflau şi echipajele navelor „Grandiosa” şi „Dixiemaiden”, ale aceluiaşi armator italian. Prin intermediul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) am făcut presiuni asupra armatorului, care a vândut una dintre nave („Dixiemaiden”) şi a plătit salariile navigatorilor (aproape 200.000 de euro pentru fiecare navă)”, a declarat liderul SLN, totodată şi reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu. După ce şi-au primit salariile, navigatorii au fost sfătuiţi să plece de pe nave pentru a nu mai ajunge în această situaţie. Din păcate, nu toţi au urmat sfatul reprezentanţilor SLN. Potrivit lui Adrian Mihălcioiu, majoritatea marinarilor de pe „Prince of Ocean” sunt constănţeni.