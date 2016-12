Marinari de pe o navă sechestrată la Brest, inclusiv din România, urmează să fie repatriaţi în mai

Statul francez urmează să organizeze repatrierea a opt marinari - inclusiv din România de la bordul cargoului Karl, reţinut la Brest de aproape două luni din cauza unui litigiu comercial, a anunţat prefectura departamentului Finistère, relatează postul France3. Karl este un cargo frigorific de 76 de metri, construit în 1974, care navighează sub pavilionul Federației Sfântul Kitts și Nevis, imobilizat în port de la 24 februarie, la bordul căruia se află marinari originari din Honduras, Guatemala şi România, potrivit postului care nu face alte precizări. Cei opt membri ai echipajului, ale căror contracte au expirat la 29 martie, nu şi-au mai primit salariile din martie, iar din 2 aprilie nici livrări de hrană, anterior asigurată de către armator, precizează prefectura într-un comunicat. De atunci, actori din portul Brest le asigură supravieţuirea marinarilor, "sub coordonarea serviciilor statului", potrivit aceleiaşi surse. Procedurile de repatriere au fost declanşate prin Biroul francez pentru Integrare şi Imigraşie (OFII). "Marinarii vor putea astfel să se întoarcă în ţările lor în primele zile din mai", precizează prefectura. Însă, sindicatele marinăreşti din cadrul CGT denunţă "o formă de expluzare de pe teritoriul" francez a marinarilor. Confederaţia solicită ca ei să fie repatriaţi cât mai rapid posibil, dar nu printr-o procedură de conducere la frontiere, şi după ce li se achită drepturile salariale, în valoare totală de 151.800 de dolari, a subliniat Jean-Paul Hellequin, secreatrul general-adjunct CGT pentru marinarii din vest. "Infractorii nu sunt ei, ci sunt cei care nu îi plătesc", a continuat el, cerând să fie activat fondul de solidaritate prevăzut pentru asemenea circumstanţe în vederea efectuării plăţii salariilor restante ale marinarilor. Firma americană Reliable Cargo Shipping doreşte să achiziţioneze cargoul karl şi a plătit proprietarului navei, fundaţia suedeză Overseas Association, un acont de 360.000 de euro. Firma americană, căreia fundaţia refuza să-i livreze nava, a obţinut plasarea sub sechestru a cargoului. Trei marinari, inclusiv căpitanul, au fost deja repatriaţi de către armator. Karl urma să livreze seminţe de cartof în Algeria.