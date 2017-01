Marinari înşelaţi cu mii de euro

La jumătatea lunii mai, zece marinari romîni, printre care şi şase constănţeni luau avionul spre Italia, avînd promisiunea că la întoarcere vor fi mai bogaţi cu cîteva mii de euro. Ajunşi însă la destinaţie, bărbaţii au avut surpriza neplăcută să constate că au fost, de fapt, victimele unei jecmăneli. Ieri dimineaţă, la doar cîteva ore de la întoarcerea în ţară, trei dintre marinarii constănţeni înşelaţi s-au prezentat la sediul Parchetului Constanţa în speranţa că justiţia le va face dreptate. Marius Gabriel Lojniţă, din Cernavodă, Vasilică Zaruvan, din Lumina şi Cristian Tudor, din Constanţa, au povestit cum, în urma unui anunţ de angajare, au apelat la serviciile societăţii de crewing SC Geomin SRL din Cluj. Prin intermediul acesteia , marinarii au intrat în legătură cu reprezentanţii firmei armatoare Seltex Marine & Century Trade Enterprises Company LTD, care au susţinut că le pot oferi locuri de muncă precum ospătar sau ajutor în bucătărie, la bordul vasului de croazieră Chum Chin Harmony. Şi pentru ca întreaga afacere să aibă şi un aspect legal, cei zece marinari au semnat şi contracte de muncă, prin care le erau garantate salarii de încadrare de peste 2.000 de euro. Singurele condiţii puse au fost ca aceştia să renunţe la slujbele pe care le aveau în ţară şi să-şi plăteasscă singuri transportul pînă în Italia, de unde urmau să se îmbarce. Cei şase constănţeni, împreună cu încă patru marinari din Cluj şi-au cumpărat biletele de avion, şi-au făcut asigurările de sănătate, întreaga cheltuială ridicîndu-se la peste 1.000 de euro de persoană. Marinarii constănţeni mai spun că odată ajunşi în Italia, au fost întîmpinaţi de un anume Edi, care s-a recomandat a fi reprezentantul armatorului. După ce i-au plătit şi acestuia un comision de 400 de euro, bărbaţii au fost "îndrumaţi" să meargă în Franţa, în portul San Raffael, sub pretextul că vasul de croazieră nu a mai putut ajunge în Italia din cauza unei furtuni. Ba mai mult, reprezentantul armatorului le-ar fi promis că dacă respectă întocmai instrucţiunile şi clauzele contractuale, îşi vor primii banii înapoi. În Franţa însă, marinarii au constatat că nimeni nu auzise de nava pe care urmau ei să se îmbarce. Dezamăgiţi, dar mai ales cu mii de euro pierduţi pe drumuri, marinarii s-au reîntors în ţară. Întrucît firma de care cei trei constănţeni susţin că au fost traşi în piept îşi are sediul în Cluj, reclamaţia acestora urmează să fie soluţionată de procurorii clujeni.