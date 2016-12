Marinari români abandonaţi fără speranţă

Visul navigatorilor români de pe nava „Spica Gas” de a se întoarce acasă până la sfârşitul lunii martie s-a spulberat. Potrivit deciziei instanţei în procesul intentat de reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) din Grecia împotriva armatorului în numele echipajului, nava ar fi trebuit să fie scoasă la licitaţie pe 3 martie, dacă armatorul nu reuşea să o vândă. „Pe 26 februarie, proprietarul navei a contestat decizia instanţei, susţinând că preţul fixat pentru vânzarea navei este prea mic. Iniţial, preţul fusese fixat între 600.000 şi 900.000 de dolari, dar a fost crescut la aprox. 920.000 după ce s-a dovedit că armatorul are datorii şi faţă de fostul proprietar al navei”, a declarat mecanicul şef Alexandru Dinuţu, unul dintre cei doi navigatori români rămaşi la bordul navei. Pe 4 martie, echipajul „Spica Gas” a fost informat, oficial, că scoaterea la licitaţie a navei a fost amânată, pe 14 aprilie urmând să aibă loc procesul în care să fie analizată contestaţia depusă de armator. Situaţia navigatorilor începe să devină, însă, disperată. „Voi întocmi un raport tehnic pe care îl voi preda către ITF şi operatorul navei în care voi declara că nu mai garantez siguranţa navei. Am început să avem probleme cu cele două motoare care asigură în acest moment curentul electric pe navă, iar pe 26 februarie am rămas aproape întreaga zi fără curent electric şi energie pentru că nu mai aveam combustibil”, a declarat Alexandru Dinuţu.

SĂNĂTATE ŞUBREZITĂ. Mai mult, rezerva de apă potabilă a navei este pe sfârşite. Din fericire, cu câteva zile în urmă, armatorul a plătit pentru ridicarea gunoiului de la navă. În ceea ce priveşte starea de sănătate a mecanicului şef, aceasta continuă să se înrăutăţească. „După ce mă trezesc, în fiecare zi, mi se umflă groaznic degetele de la mâini. În această săptămână voi cere să merg iar la un medic”, a mai povestit Alexandru Dinuţu. El a fost dus, pentru prima dată, la un spital din Pireu în decembrie, când medicii au recomandat ca bărbatul să se întoarcă în ţară pentru analize amănunţite. Din păcate, recomandarea medicilor l-a lăsat rece pe armatorul grec, care, din câte se pare, nu dă doi bani pe sănătatea echipajului. Alături de Alexandru Dinuţu, la bordul navei se mai află motoristul Daniel Ion, din Năvodari. Alţi cinci navigatori români (Ion Cojanu - bucătar, Constanţa; Marian Ichim - motorist, Constanţa; Liviu Volnea - ofiţer III mecanic, Constanţa; Vasile Mocanu - timonier, din Brăila şi Lucian Badea - motorist, din Tulcea) au părăsit bordul navei în lunile noiembrie şi decembrie. Reamintim că nava „Spica Gas” a fost reţinută în rada portului Pireu în septembrie, ca urmare a declanşării unui conflict între fostul şi actualul proprietar.