Marinari români la bordul navei arestate în strâmtoarea Ormuz

O navă comercială a companiei daneze Maersk, la bordul căreia se află și marinari români, a fost arestată ieri de marina iraniană și deturnată spre portul Bandar Abbas din cauza datoriilor neplătite de companie, a declarat un responsabil iranian. "Ordinul de confiscare a navei a fost emis de un tribunal și este legat de compania Maersk", a declarat agenției de presă iraniene Tasnim, preluată de AFP, responsabilul pentru afaceri maritime din cadrul Organizației porturilor iraniene, Hadi Haghshenas. "În mod general, dacă o companie de transport maritim are datorii și nu le plătește, proprietarii mărfurilor transportate se adresează autorităților competente", a adăugat el fără alte precizări. Navigând sub pavilionul Insulelor Marshall, nava Maersk Tigris este exploatată de compania Rickmers Management din Singapore, sub culorile gigantului de transport maritim Maersk. Nava "nu aparține lui Maersk și echipajul ei nu este angajat de Maersk", a declarat un purtător de cuvânt al grupului danez. Ea a fost deturnată în strâmtoarea Ormuz la 9.00 GMT și niciun american nu se află la bordul navei, a precizat la rândul său Pentagonul. Agenția iraniană Fars, citând o "sursă informată", a afirmat înainte că nava a avut o dispută cu administrația porturilor iraniene care au obținut de la un tribunal decizia de confiscare a navei. Aceasta a fost direcționată spre portul Shahid-Bahonar, care face parte din principalul complex portuar iranian de la Bandar Abbas, a precizat agenția Tasnim. Potrivit televiziunii de stat iraniene, marinari originari din Bulgaria, Myanmar, România și Marea Britanie compun echipajul de 24 de persoane al navei, sub comanda unui căpitan bulgar. Cel puțin cinci nave iraniene au cerut navei Maersk Tigris să se îndrepte spre Larak, după ce au tras focuri de avertizare, potrivit Pentagonului.