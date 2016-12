Marinari turci în grevă, în Portul Constanţa

AU REFUZAT SĂ MUNCEASCĂ Trei membri ai unei nave aflate în Portul Constanţa au intrat ieri în grevă, în semn de protest după ce marinarii nu şi-au primit salariile de peste trei luni. Este vorba despre comandantul, şeful mecanic şi bucătarul navei „Baris”, sub pavilion Kiribati - Turcia. De altfel, comandantul şi mecanicul-şef au refuzat să permită desfăşurarea operaţiunilor de descărcare a mărfurilor din navă. În plus, ei şi-au terminat contractele şi solicită să fie repatriaţi. Reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, a declarat că armatorul turc are de plătit echipajului navei, format din şapte azeri, trei turci şi un georgian, aproximativ 35.000 de dolari. „Comandantul, şeful mecanic şi bucătarul nu şi-au mai încasat salariile de trei luni. Se pare că armatorul i-a tot minţit şi acum au refuzat să mai muncească. Drept urmare, nava a rămas fără posibilitatea de a opera. În mod normal, nu se poate descărca fără supervizarea comandantului şi a şefului mecanic în ceea ce priveşte deschiderea şi închiderea magaziilor”, a spus Mihălcioiu. El a precizat că numai cei trei au de primit aproximativ 25.000 de dolari. Situaţia nu este roză nici pentru ceilalţi marinari. Aceştia sunt neplătiţi de o lună. „Abia peste două luni se poate face o reclamaţie, potrivit legislaţiei”, a spus Mihălcioiu. Conform reprezentantului ITF în România, nu este prima dată când echipajul navei se confruntă cu astfel de probleme. „Au mai fost situaţii similare aproape în fiecare an, din 2009 încoace. Şi aici, la Constanţa, şi prin Israel”, a spus Mihălcioiu. Reprezentantul ITF a declarat că a luat legătura cu armatorul turc, care a promis că astăzi banii vor ajunge la marinari. Nava „Baris” este încărcată cu 1.200 tone de îngrăşământ chimic şi este ancorată în dana 58 a Portului Constanţa. Nava urmează să plece spre Ucraina.

TOT TIMPUL PROBLEME Cel mai recent caz este cel al marinarilor de pe nava „Kusva 1”, care stă în Portul Agigea de trei luni. Astăzi, reprezentantul ITF România va acţiona în instanţă armatorul pentru vânzarea navei şi recuperarea salariilor restante pentru cei 11 marinari. Mihălcioiu a precizat că în Portul Constanţa vor mai ajunge nave cu probleme similare, întrucât România nu are ratificată Convenţia Internaţională a Muncii (MLC 2006), astfel încât autorităţile să poată lua măsuri şi armatorii să evite astfel de situaţii.