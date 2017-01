Marinari turci prinşi cu droguri în port

Doi marinari turci care încercau să vîndă 12 comprimate de amfetamină au fost reţinuţi, luni după-amiază, în portul Constanţa de ofiţeri sub acoperire din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră (IJPF). Potrivit purtătorului de cuvînt al IJPF Constanţa, cms. şef Adrian Burcea, marinarii turci Nuretin Guller şi Mustafa Ahmet, în vîrstă de 24, respectiv 22 ani, făceau parte din echipajul unei nave sub pavilion Turcia care a acostat în portul Constanţa în urmă cu cîteva zile. Poliţiştii de frontieră de la Antidrog deţineau informaţii potrivit cărora cei doi turci intenţionau să vîndă droguri şi erau în căutarea unui cumpărător. Un ofiţer sub acoperire s-a arătat interesat de oferta celor doi marinari şi a stabilit o întîlnire cu aceştia luni după amiază, în dana 64 a portului Constanţa. Turcii au adus 12 comprimate de amfetamină, ambalate într-o pungă din plastic, ascunsă într-un pachet de ţigări. Ofiţerul sub acoperire le-a oferit marinarilor 50 euro pentru cele 12 tablete, iar în momentul tranzacţiei cei doi turci au fost reţinuţi de poliţiştii din echipa de filaj. După flagrant, o echipă a IJPF Constanţa a efectuat un control pe nava turcească, însă nu au mai fost descoperite alte droguri. Poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pe numele celor doi traficanţi pentru săvîrşirea infracţiunii de introducere în ţară de droguri în vederea comercializării, dosarul urmînd a fi înaintat pentru soluţionare procurorilor Direcţiei de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Constanţa.