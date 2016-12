Marinari ucraineni în grevă, în Portul Constanţa

AU REFUZAT SĂ MUNCEASCĂ Tot mai mulţi marinari străini aflaţi la bordul navelor comerciale care sosesc în Portul Constanţa, nemulţumiţi de condiţiile în care muncesc, dar şi de faptul că armatorii uită să le plătească salariile, cer ajutorul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) România. În acest tablou se înscriu şi marinarii aflaţi la bordul unei nave al cărei armator este o companie din Turcia. Aceştia au intrat în grevă, în Portul Constanţa, întrucât nu şi-au mai primit salariile de câteva luni. Potrivit reprezentantului ITF în România, Adrian Mihălcioiu, opt dintre cei 12 marinari aflaţi la bordul navei „Nikolay Meshkov”, sub pavilion Belize, au încetat să mai presteze operaţiuni comerciale, nemulţumiţi că nu şi-au mai primit salariile de cinci luni. „Nava are la bord un echipaj format din 12 navigatori, între care doi ruşi şi restul ucraineni, inclusiv comandantul fiind ucrainean. Opt dintre ei, toţi ucraineni, au intrat în grevă, având de recuperat de la armator 40.000 de dolari”, a declarat Mihălcioiu. El a precizat că nava a ajuns la Constanţa de la Istanbul, săptămâna trecută şi, de atunci, marinarii au intrat în grevă. „S-a luat legătura cu armatorul, o firmă din Turcia, şi ne-a comunicat că încearcă să strângă banii. Marinarii de pe „Nikolay Meshkov“ nu sunt singurii care au probleme în ceea ce priveşte salariile neplătite. Din câte am înţeles, armatorul mai are şi alte nave tot cu aceleaşi probleme”, a mai afirmat Mihălcioiu. Reprezentantul ITF în România i-a mai solicitat armatorului să le aducă marinarilor mâncare şi apă, întrucât proviziile acestora sunt pe terminate. Marinarii spun că nu vor părăsi Portul Constanţa până când nu îşi vor primi salariile restante. „Când am semnat contractul, ni s-a spus că vom fi plătiţi în fiecare lună. De atunci, nu am văzut niciun ban. Unii dintre noi sunt neplătiţi chiar şi de şase luni, iar marinarii ruşi au chiar mai mult. Domnul Mihălcioiu a luat legătura cu armatorul, o societate din Turcia, care ne-a transmis că va încerca să achite măcar jumătate din bani. Cum o fi, numai să vedem nişte bani”, a spus unul dintre membrii echipajului. Nava „Nikolay Meshkov” a sosit în Portul Constanţa încărcată cu îngrăşământ chimic şi urma să plece încă de săptămâna trecută în Rusia.

TOT TIMPUL PROBLEME Cel mai recent caz este cel al marinarilor de pe nava „Baris”, sub pavilion Kiribati - Turcia. Aceştia au refuzat să mai muncească, solicitând sprijinul reprezentantului ITF în România pentru recuperarea salariilor. Din fericire, ei şi-au primit banii restanţi după doar câteva zile de proteste.