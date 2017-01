Marinarii arestaţi în Portugalia, judecaţi de un magistrat somnolent

Cei patru români de la bordul navei „Luna del Mar”, arestaţi în Portugalia în urmă cu aprox. 14 luni, sub acuzaţia de trafic de droguri de mare risc, au trecut, acum două zile, prin emoţiile primului proces important. Marinarii sînt epuizaţi şi aproape că şi-au pierdut încrederea că vor fi achitaţi. Potrivit reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, la primul termen, judecătorul principal i-a anunţat pe români că procesul se amînă întrucît nu au fost notificaţi toţi membrii echipajului, iar la înfăţişările din 19, 20 şi 27 martie, unul dintre judecătorii secunzi a manifestat un dezinteres total. „Aşa cum decurge acum procesul, românii noştri nu au nicio şansă să fie eliberaţi. Au avocaţi tineri, lipsiţi de experienţă, care nu au pus nicio întrebare martorilor, nu fac obiecţii la nicio declaraţie şi au zîmbit cu subînţeles pe toată durata audierilor. Mai mult, unul dintre cei trei judecători a dormit aproape tot timpul în sala de judecată şi nimeni nu a spus nimic. Este inadmisibil ca într-un proces să se întîmple aşa ceva. Avocaţii apărării trebuiau să solicite înlocuirea lor”, a declarat Mihălcioiu. El a adăugat că translatorii le traduc românilor discuţiile celor din sală cu întîrziere, iar aceştia sînt în imposibilitatea de a interveni să se apere. „Acuzarea nu are decît proba că la bord s-au găsit cele 2.800 kg de droguri, dar nu a prezentat în instanţă nişte dovezi că marinarii ar fi pus la cale transbordarea mărfii sau care dintre ei ar fi implicaţi. Din cîte am înţeles, cei patru români, şi nu numai ei, nici nu ştiu pe ce lume trăiesc. Un avocat care lucrează ca misionar la o biserică din Portugalia şi face muncă de voluntariat a fost revoltat de lipsa de implicare a apărătorului românilor şi pentru că a mai ajutat conaţionali de-ai noştri şi în alte situaţii, a încercat să comunice cu ei. Din păcate, marinarii nu l-au luat în seamă şi i-au refuzat serviciile”, a spus reprezentantul ITF în România. Următoarea înfăţişare în acest proces va fi pe data de 10 aprilie, însă este greu de spus care va fi soarta românilor.

Costel Drăghici, Nicolae Peicu, Eduard Dinescu şi Teodor Hulea au plecat în Panama pentru reparaţia navei „Luna del Mar”, printr-o societate din Constanţa. Cei patru români, trei constănţeni şi un gălăţean, nu sînt toţi în aceeaşi închisoare, dar sînt judecaţi pentru o infracţiune pe care ei susţin că nu au comis-o.