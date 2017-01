Marinarii au votat pentru continuitate

Începutul lunii august a adus emoţii mari pentru conducerea Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN). Marinarii români au ales noul comitet executiv al sindicatului. Potrivit noului statut al SLN, adoptat în 2006 şi înregistrat la Judecătoria Constanţa în 2008, au drept de vot numai membrii care şi-au plătit cotizaţia în anul premergător alegerilor, în acest caz în 2007. Aşa se face că, dintre cei 4.810 de membri, cît numără SLN în acest moment, doar 995 au putut vota. Pentru ca votul să fie valid, era nevoie ca două treimi din membrii cu drept de vot să-şi exprime părerea, adică minimum 663 de navigatori. „Nu mică mi-a fost surprinderea cînd, după încheierea celor două săptămîni, cît timp a durat votarea, am constatat că au votat 917 dintre cei 995 de membri de sindicat. Noi ne făceam griji că s-ar putea să nu întrunim numărul minim de voturi. Alegerile au durat atît de mult pentru că o mare parte dintre navigatori erau plecaţi pe mare şi am dorit să le dăm timp pentru a-şi exprima opţiunea”, a declarat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. Pentru funcţia de preşedinte al SLN s-au luptat patru candidaţi, în timp ce pentru postul de vicepreşedinte lupta s-a dat între trei candidaţi, la fel ca şi pentru funcţia de secretar general al sindicatului. În final, marinarii români au ales continuitatea, în urma alegerilor fiind validaţi în funcţii membrii vechiului comitet executiv: preşedinte Adrian Mihălcioiu, vicepreşedinte Costică Stici şi secretar general Aurel Stoica. „Marinarii au putut să voteze pentru fiecare funcţie în parte şi nu o echipă, ca pînă acum. Dintre cei 917 de alegători, 906 au votat pentru mine, 882 pentru Aurel Stoica şi 881 pentru Costică Stici. Pe mine, personal, votul mă bucură nu pentru că am rămas în continuare în funcţia de preşedinte al SLN, ci pentru că am aflat că sînt susţinut de cei plecaţi pe mare şi că aceştia au încredere în organizaţia pe care o reprezint”, a afirmat Adrian Mihălcioiu, care se află la conducerea SLN de 12 ani. SLN a fost înfiinţat în decembrie 1989 şi a numărat, la început, 9.000 de membri. Distrugerea flotei româneşti a făcut ca, în 1996, numărul acestora să scadă la aproximativ 900. După acest moment dificil, SLN a reuşit să recîştige încrederea navigatorilor, ajungînd ca în prezent să numere 4.810 membri. Numărul este destul de mic, avînd în vedere faptul că sînt aproximativ 13.000 de navigatori, dar actuala conducere a SLN speră ca în viitor numărul membrilor să crească.