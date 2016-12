Marinarii constănţeni de pe cargo-ul „Victoria” au ajuns acasă

După aproximativ trei luni petrecute în mîinile piraţilor somalezi, cei 11 marinari români de pe cargo-ul german „Victoria” s-au întors acasă. „Au ajuns în portul de siguranţă la mijlocul săptămînii trecute. Au fost schimbaţi cu noul echipaj şi s-au îndreptat spre aeroportul din apropierea portului. Au ajuns pe aeroportul Otopeni duminică dimineaţă”, a declarat directorului agenţiei de crewing Kru Maritime (prin care au plecat cei 11 români) Cornel Panchici. Drama trăită de navigatorii români i-a făcut pe aceştia să caute o cale de a scăpa de amintiri, de a se relaxa şi, de ce nu, de a uita. Singurul membru al echipajului dispus să împărtăşească o parte dintre amintirile din perioada petrecută în mijlocul piraţilor a fost ofiţerul de punte Ruxandra Sarchizian. „Şocul cel mai mare l-am avut în ziua în care am fost atacaţi. Nouă piraţi înarmaţi au urcat la bordul navei şi ne-au luat ostatici. După prima zi am început să ne „obişnuim” cu situaţia noastră şi cu prezenţa piraţilor. Condiţiile de detenţie au fost acceptabile. Nu am fost bătuţi sau maltrataţi. Acum sîntem toţi bine. Sîntem bucuroşi că sîntem acasă şi sîntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la eliberarea noastră, inclusiv mass-media care s-a interesat de soarta noastră şi a adus cazul în atenţia publicului, contribuind în acest fel la eliberarea noastră”, a povestit, calmă, Ruxandra. Reamintim că nava „Victoria” a fost răpită de piraţi pe 5 mai. Răscumpărarea de 1,8 milioane de dolari (cerută de piraţi atît pentru echipaj cît şi pentru navă) a fost achitată de armatorul german Intersee Schiffahrts GmbH & Co. Toţi cei 11 membri ai echipajului erau navigatori români: comandantul navei - Petru Constantin Tinu, căpitan secund - Mihai Traian Vasile, ofiţer punte - Ruxandra Sarchizian, şef mecanic - Hartin Sarchizian, şef echipaj - Vasile Ivaşcu şi timonier - Alecu Chirilă. La bord se mai află şi Stelian Cătrună, Rafail Grancea, Gheorghe Chivescu, Dumitru Curcă şi Andrei Gheţu.