Marinarii constănţeni de pe nava Victoria se întorc acasă

Nava germană MV Victoria, la bordul căreia se află 11 marinari români, a fost eliberată de piraţii somalezi. Nava, sub pavilion Antigua şi Bermuda, a fost capturată în data de 5 mai, la 75 de kilometri sud de portul yemenit Al-Mukalla, în timp ce se îndrepta către portul Jeddah, din Marea Roşie. Toţi cei 11 membri ai echipajului sînt români. Vestea eliberării vasului, cu o lungime de 146 de metri, a fost confirmată atît de Ministerul român de Externe, cît şi de Ministerul german de Externe, şi chiar şi de piraţi. „Am eliberat nava şi echipajul în această noapte (vineri noapte - n.r.), după ce am primit o răscumpărare de 1,8 milioane de dolari. Acum este liberă şi a plecat”, a declarat unul dintre liderii grupului de piraţi. Potrivit managerului firmei de crewing „Kru Maritime”, din Constanţa (prin care marinarii au plecat în voiaj), Cornel Panchici, toţi cei 11 marinari români, dintre care opt constănţeni, sînt bine. \"Chiar astăzi (n.r. - sâmbătă) am discutat cu comandantul navei (Petru Constantin Tinu) şi ştiu că toţi cei 11 navigatori români de la bord sînt bine, sănătoşi, atît cît pot să fie după mai mult de două luni de captivitate, şi că nimeni nu le-a pricinuit vreun rău. Ştiu că sînt uşor slăbiţi, dar niciunul nu suferă de vreo boală cronică\", a declarat Cornel Panchici. „Nava a fost eliberată şi se îndreaptă către cel mai apropiat port sigur din zonă. Deocamdată nu ştim unde anume va ancora. Sperăm ca, în două - trei zile, marinarii să se întoarcă în ţară”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. La începutul lunii mai, Mihălcioiu declara că nava, încărcată cu 10.000 de tone de orez, plecase spre India şi a fost atacată de piraţi în timp ce se afla în culoarul de securitate. El afirmase că majoritatea marinarilor sînt din Constanţa şi sînt membri de sindicat.