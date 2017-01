Marinarii de pe „Aqua Hercules”, păcăliţi de armator

Lipsa de seriozitate a armatorilor a făcut, în ultimul an, tot mai multe victime în rândul navigatorilor români, care s-au trezit abandonaţi în diverse porturi, fără bani, apă şi alimente. După ce, în urmă cu trei zile, 26 de marinari de pe nava RO-RO “Olympus”, sub pavilion britanic, care a fost reţinută luni bune în portul egiptean Adabiya, au solicitat sprijinul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) în vederea recuperării măcar a unei părţi din salariile restante, alaltăieri, alţi marinari au cerul ajutorul organizaţiei. Este vorba de 18 navigatori care s-au aflat la bordul navei „Aqua Hercules”, sub pavilion Marea Britanie, sechestrată din martie 2013, în urma unui litigiu comercial, în portul Iskenderum, Turcia. Nevoiţi să îndure mari lipsuri la bordul navei timp de mai multe luni, marinarii au povestit că au ajuns, la sfârşitul anului trecut, acasă, însă fără niciun ban în buzunare. „La o lună şi jumătate după ce am ajuns în portul Iskenderum, am rămas fără mâncare, apă şi curent electric. De la o săptămână la alta ni se tot promitea că vom fi alimentaţi, însă nu s-a rezolvat nimic. Se pornea generatorul maximum două ore pe zi şi eram nevoiţi să colectăm apă de ploaie pentru a ne spăla”, a povestit Ginel Mâcnea, contabil la bordul navei. El a precizat că au tot fost duşi cu vorba de către armator că îşi vor primi salariile restante (fiecare marinar având de primit în jur de 1.400 - 7.000 de dolari lunar, în funcţie de pregătirea sa - n.r.), însă au rămas doar cu promisiuni. Au existat, însă, şi excepţii. Daniel Piciu, mecanic 4, a povestit că unii colegi au reuşit să-şi ia o parte din bani, după ce armatorul a fost supus unor constrângeri repetate. „Armatorul era ameninţat că nu descărcăm marfa. Aveam o poziţie la cheu care îi încurca dacă stăteam prea mult şi atunci, ca să le meargă treaba, veneau cu sacoşa de bani”, a spus el.

În acest sens, reprezentanţii SLN i-au ajutat pe navigatori să-şi întocmească dosarele cu scopul de a le depune la Autoritatea Navală Română (ANR) în vederea executării garanţiei bancare a firmei de crewing Standard Shipping SRL, din Constanţa, care i-a trimis în voiaj. De altfel, aceeaşi firmă de crewing le-a oferit contracte marinarilor care au stat sechestraţi pe nava „Olympus“. „Potrivit legislaţiei româneşti, companiile de navigaţie şi de crewing sunt obligate să încheie poliţe de asigurare pentru cazurile de abandon, în sumă de 100.000 de dolari. Din păcate, în baza acestor poliţe de asigurare, echipajelor abandonate li se achită costurile de repatriere şi salariile pe doar două luni. ANR probabil că va solicita agenţiei de crewing să-şi reîntregească asigurarea, astfel încât să fie reexecutată garanţia şi pentru marinarii de pe Aqua Hecules”, a explicat liderul SLN, Adrian Mihălcioiu. Ultima formă de echipaj a navei „Aqua Hercules” a cuprins 30 de navigatori români.