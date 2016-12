Marinarii de pe Spica Gas vin acasă de Sărbători?

După trei luni petrecute în rada Portului Pireu (Grecia), navigatorii români au primit, în sfârşit, o veste bună. „Astăzi (ieri - n.r.) consulul României în Grecia, Excelenţa Sa Nicolae Anton, s-a întâlnit cu reprezentanţii autorităţilor navale din Pireu şi a discutat cazul Spica Gas. În urma discuţiilor, consulul României ne-a informat că nu noi, ci vasul este reţinut”, a declarat şeful mecanic Alexandru Dinuţu. El a adăugat că, la rugămintea autorităţilor navale din Pireu, consulul României a mai acordat armatorului o săptămână pentru a rezolva problemele legate de plecarea echipajului. În acest moment, armatorul are două variante: fie găseşte alţi navigatori care să înlocuiască echipajul, fie descarcă nava. Pentru că încărcătura Spica Gas este considerată periculoasă, fiind vorba despre gaz lichefiat, procedurile portuare prevăd ca la bordul navei să rămână un anumit număr de membri ai echipajului pentru a supraveghea vaporul şi a împiedica producerea unei tragedii. Dacă nava ar fi descărcată, echipajul (cea mai mare parte a acestuia) ar putea pleca acasă. Marinarii români sunt decişi ca, după ce termenul acordat armatorului expiră, să părăsească nava, indiferent dacă acesta îşi rezolvă sau nu problemele. „Până acum, armatorul ne-a spus că şi noi suntem reţinuţi, nu doar nava. Ne-a ameninţat că dacă plecăm o să fim arestaţi. Mai mult, ne-a luat şi actele de identitate pentru a fi sigur că nu putem pleca de pe navă. Acum nu mai are ce să ne facă. Am aflat adevărul şi nu ne mai ţine nimic aici”, a afirmat Alexandru Dinuţu.

• ARMATOR INFORMAT • Consulul României în Grecia a transmis administratorului navei o scrisoare pentru a-l înştiinţa de rezultatul discuţiilor purtate cu autorităţile navale din Pireu. Ca urmare a intervenţiei oficialului român, este posibil ca cei cinci navigatori români rămaşi pe Spica Gas să îşi petreacă Sărbătorile de Iarnă acasă, împreună cu cei dragi. Reamintim că, şapte marinari români, (Alexandru Dinuţu - şef mecanic, din Craiova; Liviu Volnea - ofiţer III mecanic, din Constanţa; Vasile Mocanu - timonier, din Brăila; Marian Ichim - motorist, din Constanţa; Daniel Ion - motorist, din Năvodari; Lucian Badea - motorist, din Tulcea şi Ion Cojanu - bucătar, din Constanţa) şi şapte navigatori filipinezi se aflau, din septembrie 2009, blocaţi la bordul navei Spica Gas, sub pavilion grecesc, în rada Portului Pireu. Vaporul a fost reţinut din cauza unui litigiu declanşat între fostul şi actualul armator. În tot acest timp, navigatorii nu şi-au primit salariile, ei având de recuperat de la armator 75.000 de euro. La sfârşitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie, doi dintre conaţionalii noştri, Ion Cojanu şi Marian Ichim, au fost trimişi acasă, din motive de sănătate.