Marinarii militari români şi britanici, în întrecere sportivă

Şeful Comandamentului Flotei, contramiral de flotilă Mircea Rusmănică, se va întîlni astăzi cu comandantul distrugătorului britanic “Exeter”, căpitan-comandorul Paul Brown, a cărui navă a sosit, sîmbătă dimineaţa, la ora 9.00, în portul Constanţa. Nava, care a acostat la dana 7, se va afla la Constanţa pînă pe 27 februarie, ocazie cu care personalul distrugătorului va avea o serie de întîlniri bilaterale cu oficialităţile locale şi reprezentanţi ai Ministerului Apărării (MAp). Surse din MAp au precizat că în cadrul discuţiilor dintre conducerea navei britanice şi partea română vor fi abordate teme referitoare la exerciţiile comune executate în cadrul Operaţiei Active Endeavour şi la modalităţile de creştere a nivelului de interoperabilitate dintre navele româneşti şi engleze. De asemenea, vor fi identificate noi domenii de cooperare bilaterală în domeniul naval. Inedit este faptul că în programul vizitei oaspeţilor britanici mai sînt cuprinse o serie de activităţi sportive derulate de membrii echipajului, acţiuni care se vor derula în incinta Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”. Sosirea distrugătorului britanic a fost întîmpinată de membri ai flotilei româneşti. „Este o vizită care are loc în cadrul întîlnirilor româno – britanice, ocazie cu care britanicii ne vor împărtăşi din experienţa lor în ceea ce priveşte acţiunile derulate în cadrul operaţiunilor de monitorizare a traficului maritim”, a declarat reprezentantul Comandamentului Flotei româneşti, căpitan - comandor Iosif Benţea. Distrugătorul HMS „Exeter” face parte din clasa D42 şi este comandat de căpitan-comandorul Paul Brown. Nava are lungimea de 125 m, lăţimea de 14.3 m şi deplasamentul de 4,820 t. Propulsia este asigurată de două turbine de tipul Cogog care pot dezvolta o viteză de pînă la 30 noduri. Nava dispune de lansatoare de rachete tip Twin Sea Dart, instalaţii artileristice şi are la bord un elicopter tip Lynx MK 8.