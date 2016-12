Marinarii pentru care Ziua Navigatorului nu e prilej de sărbătoare

Marinarii de pretutindeni sunt sărbătoriți sâmbătă, 25 iunie, de Ziua Internațională a Navigatorului. Sărbătoarea a fost instituită în 2010, la conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale de la Manila, iar de atunci sunt omagiați cei fără de care transportul pe ape nu ar exista. Evenimentul marcat și la Constanța, de către Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN), a reprezentat un prilej pentru ca cei care activează în domeniu să își spună supărările. Cea mai gravă problemă pe care navigatorii români o au în prezent este legată de implementarea Convenției MLC 2006. În urmă cu un an, pe 24 iunie 2015, Parlamentul României ratificase Convenția care reglementează munca navigatorilor la nivel internațional. Ea trebuie să fie implementată în legislația națională până în luna noiembrie a acestui an, însă liderul SLN, Adrian Mihălcioiu, spune că autoritățile responsabile - Ministerul Transporturilor, cel al Muncii și Autoritatea Navală Română (ANR) nu dau nici un semn că ar face progrese. Și asta deși implementarea MLC 2006 are drept scop îndepărtarea de pe mările şi oceanele lumii a navelor sub standardele internaţionale şi scoaterea de pe piaţă a companiilor incapabile să respecte regulile shipping-ului modern. Totodată, ea prevede un sistem de asigurare financiară, socială și de sănătate, de acoperire socială de pensie, sănătate și ajutor financiar în caz de abandon, dar și de hrană la bord și combustibil până când marinarii de pe navele sechestrate sunt repatriați. „Mai sunt câteva luni și încă nimeni nu a mișcat un deget pentru a aduce la zi Convenția în legislația națională, ceea ce este un fapt îngrijorător”, a precizat Mihălcioiu.

MAREA RUȘINII

Odată cu implementarea în legislația națională a Convenției MLC 2006, SLN anunță intensificarea controalelor Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) la Marea Neagră, considerată o mare a rușinii, din cauza navelor sub standard care pătrund în zonă. ”Încercăm să sugerăm un cod al personalului navigant. Avem nevoie de o legislație specifică pentru navigatori, care trebuie să fie modernă, actuală, simplă și care să satisfacă condițiile MLC 2006, altfel vom ieși de pe piață”, a explicat el. Potrivit lui Mihălcioiu, un alt demers la Ministerul Transporturilor vizează modificarea unui ordin de ministru, care obligă navigatorii români care au peste 45 de ani să își facă vizita medicală anual, spre deosebire de doi ani, cum este valabil pentru restul marinarilor. ”Părerea mea este că este un ordin abuziv. Ministrul Transporturilor a semnat acest ordin. Probabil erau într-o colaps financiar și voiau să se mai întregească un pic pe banii navigatorilor”, a spus liderul SLN. Totodată, el a precizat că Sindicatul Liber al Navigatorilor ar vrea să implementeze un program pentru a-i ajuta pe cadeți, însă nu are susținere. Potrivit lui Mihălcioiu, ANR, Ceronav și agențiile de crewing nu doresc să contribuie financiar la acest program.

NAVIGATORI AFLAȚI ÎN IMPAS...

Chiar de ziua lor, unii navigatori se află în pericol peste oceane. Este și cazul lui Nicolae Epuran - marinarul constănțean aflat pe nava Sunny Maria, reținută într-o zonă de război din Siria, care nu a mai fost plătit de la începutul anului. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat că are în atenţie cazul navigatorului, iar misiunea diplomatică este pregătită să acorde asistenţă consulară în limitele competenţei sale legale, în vederea repatrierii bărbatului. Un alt caz deloc fericit este cel al marinarului dispărut în sud-vestul Marii Britanii, în Marea Celtă. Lui însă autoritățile i-au pierdut urma. Deși Marian Neagu a dispărut în urmă cu o lună, el nu a fost găsit nici până în prezent. În total, statul român a eliberat 35.000 de brevete de marinar, însă nu toți sunt navigatori activi. Din întreg personalul navigant, pe mare mai pleacă doar 25.000 de persoane. Aproximativ 16.000 reprezintă personal navigant care contribuie la siguranța navei (timonier, ofițer mecanic, comandant, șef mecanic), iar în jur de 9.000 - personal auxiliar.