Marinarii români arestaţi în Portugalia se întorc acasă

Trei dintre cei patru marinari români arestaţi în Portugalia, în urmă cu aprox. 15 luni, sub acuzaţia de trafic de droguri de mare risc, au fost achitaţi, ieri, de instanţa de judecată. Potrivit reprezentantului Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) în România, Adrian Mihălcioiu, singurul care încă este acuzat este ofiţerul mecanic Costel Drăghici, din Constanţa. „Pentru că nu aveau probe, procurorii au retras acuzaţiile pentru 14 marinari din cei 17 membrii ai echipajului, printre care şi cele aduse românilor Nicolae Peicu, Eduard Dinescu, din Constanţa şi Teodor Hulea, din Galaţi. Singurul român care mai este pus sub acuzare este Costel Drăghici, care deţinea funcţia de ofiţer pe nava Luna del Mar”, a declarat Mihălcioiu. Cei trei români, care la un moment dat îşi pierduseră speranţa că se va dovedi nevinovăţia lor, au fost eliberaţi deja din penitenciarul în care au stat închişi mai mult de un an. „Senatorul Dorel Onaca este cu ei şi a rezolvat problema repatrierii. Astfel, mîine (n.r. azi) marinarii vor ajunge în ţară, la familiile lor”, a precizat reprezentantul ITF în România.

În discuţiile purtate cu reprezentantul ITF, ofiţerul Drăghici a catalogat procesul din Portugalia ca fiind „un circ scăldat în minciuni crase ale Poliţiei”. Avînd în vedere eliberarea conaţionalilor săi, ofiţerul român este optimist şi speră ca la următorul termen să fie şi el eliberat. „Persoana mea îi deranjează pentru că am observat încălcarea art. 17 al Convenţiei 1 (referitor la violarea legislaţiei internaţionale - în apele libere, interceptările navelor comerciale se fac numai cu mandat ONU) şi am reuşit să probez asta în instanţă cu proprii lor martori - poliţiştii”, a spus Drăghici. Reprezentantul ITF în România a explicat că observaţia făcută de ofiţerul român presupune o declarare a incompetenţei instanţei care judecă procesul din Portugalia, închiderea cazului şi plata de daune morale pentru deciziile ulterioare privind arestul preventiv al echipajului. Marinarii români au fost arestaţi, după ce la bordul navei pe care erau îmbarcaţi s-au găsit 2.800 kg de droguri. Costel Drăghici, Nicolae Peicu, Eduard Dinescu şi Teodor Hulea au plecat în Panama pentru reparaţia navei „Luna del Mar”, printr-o societate din Constanţa. Cei patru români, trei constănţeni şi un gălăţean, au fost reprezentaţi în instanţă de avocaţi stagiari, lipsiţi de experienţă, care s-au folosit de un memoriu întocmit de reprezentantul ITF în România pentru a susţine pledoaria apărării şi pentru a demonta capetele de acuzare aduse marinarilor.