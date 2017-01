Marinarii români blocaţi de patru luni în Franţa se pot întoarce acasă

Patru marinari români şi şapte filipinezi au fost blocaţi, mai bine de patru luni, în Portul Var, din Franţa, pe ItalRoro One, o navă deţinută de o companie italiană. Marinarii nu mai fuseseră pătiţi de patru luni, iar acum, în urma unui acord între sindicatele franceze şi autorităţi, se vor întoarce acasă. Marinarii filipinezi şi români abandonaţi pe nava reţinută în portul La-Seyne-sur-Mer (Var) vor ajunge acasă în această săptămînă, în urma unui acord negociat între sindicatele franceze şi Direcţia de Afaceri Maritime din Toulon. „Lucrurile au decurs mai repede decît era prevăzut”, a spus Sauveur Fele, delegatul general al CFDT Maritimă din Toulon. Marinarii au primit biletele de tren şi de avion şi vor primi şi un avans al salariilor. La sfîrşitul lui ianuarie, aceşti marinari care nu au mai fost plătiţi de mai bine de patru luni, au cerut ajutorul sindicatelor franceze ale Federaţiei internaţionale ale angajaţilor din transport (ITF) după ce au purtat discuţii în van cu sindicatele italiene din ITF. După o decizie a justiţiei italiene în acest caz, nava ItalRoro One, care aparţine armatorului italian Puglia Navigazione, a fost oprită la venirea sa în La-Seyne, pe 24 octombrie, de unde trebuia să plece spre Tunisia. Nava a fost oprită în port, după ce au fost descoperite mai multe defecţiuni tehnice. Atunci, la bordul navei, erau 24 de marinari, dar după plecarea italienilor şi a altora, descurajaţi de situaţie, au rămas patru români şi şapte filipinezi. Directorul Departamentului pentru Afaceri Maritime din Var, Guillaume Sellier, şi ITF au fost desemnaţi să rezolve dosarul cît mai repede după ce nava a fost oprită în Franţa, echipajul avînd şi susţinerea Asociaţiei pentru gestiunea instituţiilor sociale maritime. Rezolvarea unui caz similar din Sete (Herault), a durat 18 luni în 2003-2004. Nava ItalRoro One nu singura aflată în această situaţie. Şi “surorile” sale, „ItalRoro Two” (3 marinari români) şi nava „ItalRoro Three” (2 marinari români) se aflau, în noiembrie 2008, reţinute în porturile italiene Augusta şi, respectiv, Genova. Toate cele trei nave se află sub pavilion Italia şi se află în această situaţie din cauza faptului că armatorul italian Puglia Navigazione a dat faliment. „Navigatorii români de pe „ItalRoro Three” s-au întors deja în ţară, mulţumită faptului că sistemul birocratic din Italia este mai puţin stufos. Nava a fost vîndută, noul proprietar a achitat salariile echipajului şi a plătit pentru întoarcerea acestora acasă. Din păcate, cealaltă navă reţinută într-un port italian nu a fost încă cumpărată de nimeni”, declara atunci liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. „Avînd în vedere evoluţia crizei economice, navigatorii (nu doar cei din România) trebuie să se aştepte ca asemenea situaţii să fie tot mai dese. Din păcate, nu se poate face nimic în acest sens. Este bine, totuşi, că aceste nave au fost reţinute în porturi europene şi că marinarii au asigurate toate condiţiile şi ştim, chiar dacă va mai dura, că se vor întoarce acasă şi îşi vor primi şi banii”, declara Mihălcioiu.