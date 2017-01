Marinarii români de pe navele norvegiene, protejaţi de sistemul naţional de securitate socială

Cetăţenii români angajaţi la bordul navelor înregistrate la Registrul Norvegian Internaţional al Navelor vor putea rămîne, la solicitare, sub incidenţa legislaţiei de securitate socială din România. Pentru acest lucru, Executivul a aprobat, în această săptămînă, printr-o hotărîre, înţelegerea între Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Sănătăţii Publice din România şi Ministerul Muncii şi Incluziunii Sociale din Norvegia referitoare la legislaţia de securitate socială aplicabilă marinarilor români angajaţi la bordul navelor sub pavilion nordic. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale eliberează, la solicitarea armatorului norvegian sau a reprezentantului său legal în România, un certificat care va atesta continuarea aplicării legislaţiei de securitate socială din ţara noastră persoanelor respective şi perioada pentru care se va aplica legislaţia română. Înţelegerea intră în vigoare la data transmiterii ultimei notificări referitoare la îndeplinirea procedurilor interne, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a Acordului de aderare la Spaţiul Economic European. Înţelegerea are o durată de 5 ani, părţile putînd conveni de comun acord asupra prelungirii valabilităţii prin schimb de notificări. Înţelegerea este rezultatul solicitării exprimate de Asociaţia Armatorilor Norvegieni şi Sindicatul Liber al Navigatorilor din România, care doreau încheierea unui acord bilateral care să prevadă excepţii de la regula europeană, conform căreia marinarul este supus legislaţiei statului sub al cărui pavilion navighează.