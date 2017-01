Marinarii români ocolesc Marea Neagră

Salariile mici şi condiţiile de muncă sub orice critică fac ca navigatorii români să nu aleagă slujbe pe nave din bazinul Mării Negre, cu toate că în acest fel ar fi mai aproape de casă. „De exemplu, un timonier de pe o navă care face rute în interiorul Mării Negre, cîştigă 300-500 de dolari pe lună, în timp ce unul care face voiaje în ape internaţionale cîştigă peste 1.600 de dolari pe lună. În general, puţini marinari se mai angajează pe salarii sub 1.000 de dolari”, a declarat preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Pe lîngă salariul foarte mic, în bazinul Mării Negre navigatorii se confruntă şi cu condiţii de muncă foarte proaste, majoritatea navelor fiind sub standarde, atît din punct de vedere tehnic, cît şi în ceea ce priveşte condiţiile de viaţă şi de muncă de la bord. Din fericire, în Portul Constanţa, verificarea din punct de vedere tehnic este făcută potrivit normelor europene şi, prin urmare, în apele teritoriale româneşti nu se mai întîlnesc nave aflate pe punctul de a se scufunda. Nu acelaşi lucru se întîmplă însă şi în celelalte state riverane Mării Negre. Mai mult, de cele mai multe ori navigatorii nu au parte de contracte de muncă, nu le este asigurat echipamentul de protecţia muncii şi s-au întîlnit cazuri cînd navele nu erau echipate potrivit condiţiilor meteorologice din zona pe care o traversau, situaţie în care marinarii umblau în mijlocul iernii încălţaţi în şlapi. Pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă ale marinarilor, la nivelul statelor riverane Mării Negre s-a înfiinţat Comitetul Mării Negre al cărui scop este de a redacta un raport cu situaţia reală din bazin. Acest raport va fi trimis către organizaţiile sindicale internaţionale de profil şi către Guvernele ţărilor riverane Mării Negre. În acest fel, se speră ca autorităţile centrale să ia măsuri şi să îmbunătăţească legislaţia din domeniul maritim. „Dacă vom îmbunătăţi condiţiile de muncă, atunci vom avea mai mulţi navigatori români care să vrea să se angajeze pe nave care fac rute în interiorul Mării Negre. În acest fel, ei vor fi mai aproape de casă şi vor scăpa de voiajele foarte lungi”, a afirmat Mihălcioiu. Pînă cînd acest lucru se va întîmpla, navigatorii români vor trebui să se resemneze cu faptul că îşi vor vedea familia doar de două-trei ori pe an.