Marinarii români răpiţi de piraţi sunt sănătoşi

Starea de sănătate a marinarilor de pe navele St. James Park şi Asian Glory răpite de piraţii somalezi la sfârşitul lui 2009 şi la începutul acestui an este bună, iar negocierile sunt în desfăşurare, au anunţat, ieri, reprezentanţii companiei care deţine cele două vase. Sorin Mihalcea, reprezentantul din Constanţa al firmei Zodiac Maritime Agencies, armatorul celor două nave, a declarat, ieri, că marinarii sunt sănătoşi şi că negocierile cu piraţii sunt în plină desfăşurare. \"Situaţia este neschimbată. Se poartă în continuare negocieri cu piraţii, sperăm să se ajungă la o înţelegere cât mai curând şi să scoatem marinarii de acolo în siguranţă\", a declarat Sorin Mihalcea. Nava St. James Park transporta substanţe chimice din Spania către Thailanda şi a fost deturnată în 28 decembrie 2009. La bordul vasului se află 26 de membri ai echipajului - ruşi, indieni, bulgari, filipinezi, turci, ucraineni, români, un polonez şi un georgian. Nava Asian Glory, care transporta maşini din Singapore către Portul Jeddah din Arabia Saudită şi naviga sub pavilion britanic, a fost deturnată în seara de 1 ianuarie, la peste 600 de mile maritime de coastele Somaliei, în afara zonei de acţiune a forţei navale europene din zonă. Nava are un echipaj format din 25 de persoane - opt bulgari, zece ucraineni, cinci indieni şi doi români. O altă navă, MV RIM, sub pavilion nord-coreean si proprietate libiană, pe care se află şi un marinar român, alături de nouă sirieni, a fost capturată de piraţi, în Golful Aden, în 2 februarie, până în prezent echipajul nefiind eliberat.