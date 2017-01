Marinarii români, victimele legii?

Nu există an în care navigatorii români să nu fie reţinuţi pe nave în diverse porturi sau, mai rău, să fie abandonaţi. Pentru a-i proteja, statul român a promulgat, de curînd, o nouă hotărâre de Guvern. Potrivit acesteia, companiile navale sub pavilion românesc vor fi obligate, ca o condiţie pentru obţinerea certificării, să constituie garanţii financiare în caz de abandon al navigatorilor. Garanţiile vor fi cuprinse între 60.000 euro şi 200.000 euro, în funcţie de dimensiunea flotei, banii urmând să fie folosiţi la repatrierea marinarilor. „Această prevedere nu este nouă. A fost o hotărâre asemănătoare promulgată în 1997. Aceasta a fost însă abrogată, pentru că exista un ordin al ministrului Transporturilor care prevedea acelaşi lucru. Acum, au vrut să abroge şi acest ordin. Le-am atras însă atenţia că nu pot abroga ordinul până când nu promulgă un nou act care să stipuleze obligaţiile companiilor navale în cazul navigatorilor abandonaţi”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. Ceea ce aduce nou această hotărâre, este valoarea mai mare a garanţiilor pe care compania navală sub pavilion românesc trebuie să o ofere. Potrivit liderului SLN, de această hotărâre vor beneficia marinarii care lucrează pe navele sub pavilion românesc care părăsesc apele teritoriale. „Avem remorchere care operează şi în alte porturi din alte ţări. Prevederea este binevenită”, a precizat Adrian Mihălcioiu. O prevedere asemănătoare se aplică şi agenţiilor de crewing. Acestea trebuie să încheie o asigurare obligatorie care va fi folosită pentru repatrierea marinarilor abandonaţi sau care se află pe nave reţinute în diverse porturi.

SE DESCARCĂ, NU SE DESCARCĂ?. Cel mai recent caz de acest fel este cel al navigatorilor români de pe nava Spica Gas. Reamintim că, şapte marinari români, majoritatea constănţeni (Alexandru Dinuţu - şef mecanic; Liviu Volnea - ofiţer III mecanic; Vasile Mocanu - timonier; Marian Ichim - motorist; Daniel Ion - motorist; Lucian Badea - motorist şi Ion Cojanu - bucătar) şi şapte navigatori filipinezi se află, din septembrie 2009, blocaţi la bordul navei Spica Gas, sub pavilion liberian, în rada Portului Pireu. Vaporul a fost reţinut din cauza unui litigiu declanşat între fostul şi actualul armator. Din fericire, navigatorii blocaţi pe Spica Gas nu au ajuns încă să moară de foame, armatorul trimiţându-le, regulat, pachete cu hrană şi apă potabilă. De asemenea, au combustibil suficient pentru a se încălzi. Reprezentanţii firmei de crewing cu care au plecat, Bright Maritime Constanţa, au declarat că ţin legătura permanent cu navigatorii şi cu armatorul, deşi, acesta din urmă este mai greu de găsit. „Din păcate, în cazul marinarilor de pe Spica Gas, nu se poate folosi asigurarea agenţiei de crewing pentru a-i aduce acasă. În primul rând, ei nu pot părăsi nava pentru că la bord se află gaz lichid, care este trecut pe lista încărcăturilor periculoase”, a declarat liderul SLN.

NAVIGATORII ROMÂNI TREBUIE SĂ AŞTEPTE SĂ FIE ÎNLOCUIŢI PENTRU A PUTEA PĂRĂSI NAVA

În al doilea rând, pentru ca navigatorii să poată să beneficieze de asigurare, trebuie să nu existe nicio sursă de venit, iar, în cazul marinarilor de pe Spica Gas, există posibilitatea recuperării banilor din vânzarea încărcăturii şi a vasului. Potrivit liderului SLN, în prezent, avocaţii Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) încearcă să tragă nava la cheu. Mai exact, se încearcă obţinerea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună descărcarea navei. După ce Spica Gas va scăpa de încărcătură (care va fi depozitată până când proprietarul va veni să o ia), nava va putea trage la cheu, iar navigatorii români vor putea pleca, urmând să-şi recupereze banii de salarii după finalizarea procesului cu armatorul.